Zenéről, szórakozásról és hagyományőrzésről szólt Gencsen a pünkösdi hétvége

Négy napon át szólt a zene a vasi településen: ezrek látogattak ki a Pünkösdi Fesztivál programjaira.

Az elmúlt esztendők legszerencsésebbje volt az idei Pünkösdi Fesztivál Gencsapátiban: egyetlen esőfelhő nem érkezett a környékre sem, esernyő helyett a hűsítőket tartották kezükben a látogatók. Pénteken indult a programfolyam, zúzós rockkal indítottak: egy helyi zenekar, a Smoking Frog alapozta meg a hangulatot.

Napnyugtára megtelt a nagyszínpad előtti tér: a nyitónap egyik legjobban várt fellépője, Majka koncertjére „telt ház” lett, ezernél többen tomboltak a rapper látványos show-ján.

Szombaton humorral indítot­ták a délutánt, a stand up comedy ismert hazai előadói: Orosz György és Lórán Barnabás „Trabarna” szórakoztatták interaktív műsorukkal a látogatókat. Közönségkedvencek sora követte egymást a színpadokon: a Bagossy Brothers Company, az Ocho Macho, a Road, a Kowalsky Meg a Vega, a Thommx, Erős vs Spigiboy, a Dance4Ever, Peat Jr. & Fernando ft. Sheela, a Happy Gang és Náksi lépett színpadra, mellettük külföldi sztárvendégek, Alice DJ és a Brooklyn Bounce adták a hangulatot szombat éjjel. Vasárnap délután a Tankcsapda is a húrok közé csapott, és Rúzsa Magdi is énekelt a vasi közönségnek. Az este a dj-ké volt: Bárány Attila, Yamina, Katapult DJ, DJ Szecsei és DJ Radnai állt a keverőpult mögé.

A hagyományok ápolásáról sem feledkeztek meg: a XXIII. Gencsi Söprű Néptáncfesztiválra fellépők érkeztek Sopronból, Vitnyédről, Szilből, Szanyból valamint Horvátországból. Vas megye is képviseltette magát a Vasi Népdalstúdióval, az Ungarescával, az Ümmögő és a Béri Balogh Ádám Néptáncegyüttessel, a Vaskeresztesi Német Nemzetiségi Tánccsoporttal, a Gradisce Horvát Kulturális Egyesülettel és a Reményik iskolával, a Kópic és az Ispiláng Néptáncegyüttessel. Zenekarok kísérték a műsorokat: a Fajkusz Banda, Greznár Zoltán és zenekara és a Boglya.

A zsűriben Sztanó Hédi filmrendező, etnográfus, Székely Levente népzenész és Kovács Norbert örökös aranysarkantyús táncos, néptáncoktató a dicsérő szavak mellett tanácsokkal látta el a táncosokat.

Mindent összevetve: jövőre ugyanitt!