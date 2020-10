A legkülönfélébb táncok művelői és kedvelői népesítik be a Millenárist

Tucatnyi ingyenes tánc- és mozgásművészeti minielőadással, gyermekprogrammal, performanszokkal és táncházzal várja az érdeklődőket október 17-én 10.30-tól a Nemzeti Táncszínház.

Az egész napos esemény résztvevői betekinthetnek kortárs és modern tánctechnikákba, megnézhetnek egy jelesített magyar nyelvvel feldolgozott inspirációt a Várkonyi Csibészek zenekar Lekapcsolom a villanyt című gyönyörű dalára, de akár az ír tánc és az amerikai sztepptánc területén is kipróbálhatják magukat – írják közleményükben a szervezők, akik különleges nyomot hagyó párkapcsolati társasjátékukra is hívják a közönséget, ahol a tánc mellett a festészet is fontos szerepet kap majd.

A program rendhagyó helyszíneként a hathektáros Millenárist választották, ahol a művészek betáncolják az egész teret, így Közép-Európa legnagyobb, háromdimenziós függőkertje is táncparketté válik majd, ahol egy interaktív, térspecifikus, improvizatív előadással varázsolják el a nézőket.

A különleges kortárs performanszok mellett a közönségkedvenc flamenco, a szenvedélyes tangó és a vérpezsdítő magyar néptánc is színesíti a programot. Mindezeken felül a legkisebbeket egy indiai textilmesére invitálják, a különlegességek iránt érdeklődők pedig egy, a természet hangjai által inspirált szólót láthatnak Budapest legmodernebb pihenőparkjában. A nap két házigazdája Stohl Luca táncművész és Ertl Péter, a Nemzeti Táncszínház igazgatója lesz.