Bemutatkozott a Budapesti Operettszínház új főigazgatója

Kiss-B. Attila főigazgatóként arra törekszik, hogy a társulat minden tagja itt érezze magát legjobban otthon.

Magyar operett hagyományát szeretné továbbra is népszerűsíteni a Budapesti Operettszínház – hangsúlyozta Kiss-B. Attila, a színház pénteken hivatalba lépett főigazgatója az első társulati ülésen, amelyen bemutatták a színház vezetésének új tagjait is.

A főigazgató elmondta: főigazgatóként

célja, hogy az operettszínházat a már stratégiai fontosságú nemzeti kulturális intézmények, mint a Művészetek Palotája, a Nemzeti Színház vagy a Magyar Állami Operaház minőségi szintjére, rangjára emelje.

Mindezt szakmai műhelyekkel, hatékony próbafolyamatokkal, átgondolt repertoár-választással, külföldi és magyar szakemberek bevonásával, elismert és sikeres rendezők meghívásával akarja megvalósítani.

Azt szeretném, hogy tudatosan és következetesen dolgozzunk azon, hogy nem egymást legyőzve, hanem egymást magunk fölé emelve legyünk sikeresek – hangsúlyozta.

Hozzátette:

a társulat művészeinek lehetősége lesz arra, hogy más intézményekben vendégszerepeljenek, de főigazgatóként arra törekszik, hogy a társulat minden tagja itt érezze magát legjobban otthon, nagy változásokra társulaton belül nem fog sor kerülni.

Mint mondta, az előző menedzsment által megtervezett programnak megfelelően a társulat rövidesen vendégszereplésre utazik Dubajba.

Terveik szerint április végén mutatják be Richard Rodgers és Oscar Hammerstein musicaljét, a Liliom – Carouselt, amely Molnár Ferenc klasszikusa alapján készült, de Szerb Antal A Pendragon legenda című regényéből született produkcióval is bővül az idei repertoár.

Az izraeli magyar kulturális évad keretében három alkalommal lép fel a társulat: Tel-Avivban és Jeruzsálemben a nyitógálán szerepelnek. Szeptemberben a felújított Menyasszonytáncot mutatják be. Júliusban a Margitszigeti Szabadtéri Színpaddal együttműködésben lépnek fel a felújított Csárdáskirálynővel Vidnyánszky Attila rendezésében, ősztől a produkció a színház műsorát gazdagítja.

Az operettszínház adja a Budavári Palotakoncertekhez a művészeket és a műsort is – mondta, hozzátéve, hogy terveik szerint három előadással is vendégszerepelnek Baján augusztus végén. Folynak a tárgyalások a BB Promotionnel A Szépség és a Szörnyeteg című produkció turnéjának folytatásáról, de terveik szerint a művet Magyarországon is bemutatják.

A közmédiával együttműködve a következő szilveszteri műsort az Operettszínházban rögzítik és a tervek szerint további előadásokról is felvételt készít majd a közmédia.

Krucsainé Herter Anikó kulturális ügyekért felelős helyettes államtitkár elmondta: az Emberi Erőforrások Minisztériuma számára kiemelkedően fontos a Budapesti Operettszínház. A helyettes államtitkár szerint

az intézmény legfontosabb feladata, hogy az operettet mint különleges magyar műfajt az értékén kezelje, presztízsét továbbnövelje a magyar és a nemzetközi művészeti életben.

A pénteki társulati ülésen bemutatták az operettszínház új vezetőit: Kriza Zsigmond ügyvezető igazgatót, Apáti Bence balettigazgatót, Pfeiffer Gyula főzeneigazgatót és Maróti Szilvia gazdasági igazgatót.

Borítókép: Kiss-B. Attila, a Budapesti Operettszínház új főigazgatója, Kossuth- és Liszt-díjas operaénekes bemutatkozásán, a színház társulati ülése után 2019. február 1-jén.