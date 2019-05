Ingyenes előadásokkal készülnek a csíksomlyói pápalátogatásra

A tavaly augusztusi szabadtéri produkcióhoz hasonló élményt élhetnek majd át azok, akik augusztus 19-én Esztergomban, a Szent István-bazilika előtti téren megtekintik az ünnepi színházi produkciót.

Berecz András mese- és énekmondó három este lép fel Csíkszeredában, a pápalátogatás hivatalos programjában. A történetei pedig találkozásokról és kalandokról, a piacon elbábozott evangéliumról és a Lenin utca 13. lakójáról, régi búcsúkról, Shakespeare-ről és bölcsekről meg bolondokról, ferences rendi „kollégákról”, az ünnepről, a Csíksomlyói passió-ról és a Jézus sarkában járó vándor szerepéről szólnak – írja az Origo.

A Nemzeti Színház és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Csíksomlyói passió című előadás szabadtérre átalakított verzióját 25 ezer néző látta a csíksomlyói Nyeregben tavaly augusztusban. Az ingyen megtekinthető produkciót a Nemzeti Színház, bő egy évvel korábban, 2017 tavaszán mutatta be. Az előadásnak egyik kulcsszereplője volt a Kossuth-díjas énekes, mesemondó, népmesegyűjtő, folklórkutató és előadóművész, Berecz András, aki a Vándort játszotta. Az alakítás egyik érdekessége, hogy Berecz András

maga válogatta össze azokat a szövegeket

– archaikus meséket és énekeket –, amelyek aztán helyet kaptak a Csíksomlyói passió-ban.

A szerepről Berecz András azt mondta, „az én figurám, hivatalos nevén, a vándor, ma csángó emberként valóságasan Jézus sarkában van, lába nyomát követi, fel egészen a Koponyák hegyére, a kereszt alá. Figyelje az egykori eseményeket, de azért szóljon is bele az eseményekbe, legyen jelen. Tehát legyek néző is, és cselekvő is, mában és a múltban, ott és itt. Nahát így kezdtem én a vándorlást.”

A tavaly augusztusi szabadtéri előadáshoz hasonló élményt élhetnek majd át azok, akik augusztus 19-én Esztergomban, a Szent István-bazilika előtti téren megtekintik az ünnepi színházi produkciót. Az újabb grandiózus fellépés előtt azonban az előadás Vándora, Berecz András elzarándokol Csíkszeredába, hogy

Ferenc pápa erdélyi látogatása alkalmából elmesélje személyes útját a 80-as évek erdélyi gyűjtőútjaitól a csíksomlyói előadásig.

Az Isten bolondja című estjében erről az útról meséli történeteit három alkalommal Csíkszeredában. Találkozásokról és kalandokról, a piacon elbábozott evangéliumról és a Lenin utca 13. lakójáról, Shakespeare-ről és bölcsekről meg bolondokról, régi búcsúkról, a Csíksomlyói passióról és a Jézus sarkában járó vándor szerepéről lehet majd hallani. Az előadások ingyenesek, de szükséges hozzá az előzetes regisztráció.

Borítókép: illusztráció: Berecz András Kossuth-díjas énekes, mesemondó, népmesegyűjtő, folklórkutató és előadóművész a debreceni Kölcsey Központban 2018. november 7-én.