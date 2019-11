Közleményben ismerte el a zaklatást Gothár Péter

Eltúlzott liberalizmus? Erkölcsileg elfogadhatatlan módon közeledett a Katona József Színházban egy munkatársnőjéhez a balliberális színházi és filmes vezető alakja.

Közleményben ismerte be Gothár Péter rendező, hogy ő az, aki szexuálisan zaklatott a Katona József Színházban több színésznőt. Közleményét a színház Facebook-oldala tette közzé.

Az Origo cikke a történtek ismeretében arra is felhívja a figyelmet, hogy Gothár Péter történetesen a balliberális színházi és filmes vezető alakja, a színház egyik vezető rendezője, neve a színház honlapján még most is szerepel a rendezők között.

A Színház- és Filmművészeti Egyetemen rendezést tanít, a közelmúltban is végzett osztálya, tiszteletbeli doktori címet kapott 2007-ben – emlékeztetnek, hozzátéve:

Gothár Péter 1994-ben az SZDSZ parlamenti képviselőjelöltje volt, s később is rendszeresen a liberális szabaddemokraták kultúrpolitikai céljait képviselte.

A közleményben Gothár Péter egy zaklatást ismer be, a teljes szöveg a színház Facebook-oldalán jelent meg:

Eddigi szellemi bázisomat, szeretett munkahelyemet, a Katona József Színházat kérem meg arra, hogy közleményemet a nyilvánosság elé bocsássa.

Egy évvel ezelőtt erkölcsileg elfogadhatatlan módon közeledtem színházunkban egy munkatársnőmhöz. Pár nappal később bocsánatot kértem és kaptam tőle.

Most, hogy ez az eset a színház, s azon keresztül az ország nyilvánossága elé került, szeretném bocsánatkérésemet nyilvánosan is megismételni. Nagyon sajnálom, ami történt. Ahogyan azt is, hogy nyers stílusommal, rossz modorommal vagy erkölcsileg kifogásolható viselkedésemmel valaha bárkit megbántottam.

Gothár Péter

Borítókép: Gothár Péter rendező a Hét kis véletlen című játékfilm első forgatási napján a dömösi révnél 2018. augusztus 3-án