Sára asszony saját kezűleg ásta meg gyermeke sírját

Január 17-én egy olyan nő történetét mutatja be a Nemzeti Színház, aki sorra eltemette nyolc gyerekét.

Sára asszony és férje, György immár hetedik gyermekét, Misikét temeti. A házaspár és a falu közössége is keresi a magyarázatot: miért bünteti őket az Isten? Még az orvos is tehetetlen. Sára asszony később újra gyereket vár, megszüli, de csecsemőként meghal a nyolcadik gyerek is. E tragédiában vívódik a nő és a férfi: Sára még arra is gyanakszik, hogy a gond az lehet: mások olvassák fel neki a Bibliát. Megtanul hát férjétől olvasni. Ekkor belép a közösség életébe Bendegúz, a fiatalember, aki nyíltan vállalja ateizmusát – és szavaira Sára asszony is meginog a hitében. Újra eltelik egy év, amikor Sára megint teherbe esik, immár a kilencedik gyermekkel – de egyben már a temetésre is készül. Saját kezével ássa ki a gyerek sírját. „Én téged a Magasságos Úristennek hordalak ki. Nemcsak erre a világra, de az örökkévalóságra szüllek meg téged” – mondja, miközben már vajúdik.

A kisfiú megszületik, meg is keresztelik. A neve Arany János.

Így foglalja össze az Origo cikke Döbrentei Sarolta Sára asszony című megrázó darabját, melyet a Nemzeti Színház a Marosvásárhelyi Spectrum Színházzal együtt január 17-én, csütörtökön mutat be. A címszerepet Söptei Andrea játssza, a férjét, Györgyöt Szarvas József, a tiszteletes szerepében pedig Berettyán Sándort láthatja a közönség. A darabot Vidnyánszky Attila rendezte.

A szerzőt Arany János édesanyja, Megyeri Sára története inspirálta. Halhatatlan költőnket féltő gonddal nevelték szülei, hiszen valóban nyolc testvérét temették el őelőtte.

Vidnyánszky Attila úgy nyilatkozott: villámcsapásként ütötte szíven a történet, ezért is örül, hogy megrendezte az előadást. „Nagyon jó a szöveg, régóta vártunk már egy ilyen darabra„ – fogalmazott.

A rendező azt is elárulta, hogy

tévéfilmes vágyaik is vannak a darabbal kapcsolatban,

hiszen eredetileg a szöveg egy tévéfilm forgatókönyve volt, csak úgy alakították át, hogy színpadon is megjelenhessen.

„Amikor először találkoztam az anyaggal, Vidnáynszky Attila azt mondta: gyere, olvassunk fel egy színdarabot, te lennél a férj a darabban. Többet nem mondott róla. Felolvastuk, és a végén a katarzis, amikor kiderül, hogy Arany János születéséről van szó, óriási élmény volt. Belém hasított a tény, hogy ez valós történet, és tudtam, hogy ez nagyon erős, mély előadás lesz” – mondta Szarvas József, aki György szerepét játssza a darabban.

„A történet nem csupán a család tragédiája, hanem mindez a faluközösség drámája is. Ezt ugyanis – hogy nyolc gyereket temet el egy család – csak akkor tudja elviselni két ember, ha rettenetesen erős, Isten által köttetett kapcsolata van. György, a férj végig harcol Sáráért, a kapcsolatukért, a házasságukért. Az első perctől kezdve – bár komoly tragédiáról beszélünk – mindvégig ott van a lehetőség, az esély, a remény és az energia a színpadon” – tette hozzá.

„Ez a kapcsolat közöttük mindennél több. Szeretet, szerelem, barátság, szövetség, a múlt és a hit egyesül kettejükben.

Komoly erő és bizonyosság van abban, hogy ez a két ember egymásnak van rendelve.

A férfinek akkor is van ereje, amikor a legnagyobb mélységekben vannak. Azt hiszem, ez egy bizalmi munka Vidnyánszky Attila, Söptei Andrea és közöttem. Mindenkinek – a lehetőség szerinti – személyes ügye is benne van a darabban” – zárta gondolatait a színész.

A teljes cikk az Origo oldalán olvasható.

Borítókép: Szarvas József (b) György és Söptei Andrea (j) Sára asszony szerepében Döbrentei Sarolta Sára asszony című színdarabjának próbáján a Nemzeti Színház Kaszás Attila termében 2019. január 15-én.

MTI/Bruzák Noémi