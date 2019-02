A bábtervező vissza-visszatér

Boráros Szilárd bábtervező munkái azonnal fölismerhetők, évekig szoros kapcsolatban volt a szombathelyi Mesebolt Bábszínházzal. Most a Holle anyó-előadásban tűnnek föl a bábjai.

Igaz, ez egy majdnem évtizedes előadás, amelyet most újított föl a szombathelyi társulat: új szereplőkkel. Vagyis nem kellett mást csinálni, mint elővenni a raktárból a régi kesztyűs bábokat – amelyek különben úgy ragyognak most is, mint anno az első bemutató alkalmával. Boráros Szilárd műve volna? Vagy a színészeké? Mindegyikük keze – de szó szerint! – benne van.

Boráros Szilárd egyébként Szlovákiában, magyarlakta településen született, ma Zalában, a legendás Hottón él a családjával. De sokfelé otthon érzi magát, főleg a színházi közegben: sokfelé hívják tervezőnek, ráadásul nem csak a bábszínházak. A Holle anyó-felújítás közben persze megnézte a teremtményeit: biztos, ami biztos, beköszönt hozzájuk. Aztán ment is tovább.