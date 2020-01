A radai rosseb és a Deákné vászna – Rendhagyó kiállítás nyílt a Jurisics-várban

A fűzfán fütyülő rézangyal és tettestársai újra kirepültek, az idei farsangban Kőszegen raktak fészket a Jurisics-vár büféterében. A jópofa – fokozhatjuk – kacagtató vándorkiállításnak pénteken volt a megnyitója.

Másoknak nehéz, nekünk páratlanul szép a magyar nyelv – rendkívüli gazdagságát jelzik az olyan abszurdba hajló kifejezések, mint a radai rosseb, a kutyafája, a fába szorult féreg, a fáradt olaj vagy éppen a fészkes fene. Ja, hogy a hestegek, lájkok, üzik, csopik és az Insta világában halványlila dunsztunk sincs, hogy nézhetnek ki ezek a fiktív tárgyak és élőlények?

Buzás Mihály fiktív-tárgyelemző és rekettyés analizátor – máskülönben meg filmrendező, színész, komikus, bábos, zenész, író, egykori kőszegi gimnazista és a Kajárpéci Vízirevű igazgatója, valamint Zugmann Zoltán, a magyar degeneratív grammatika korintoszi oszlopfője, színidirektor pénteken megmutatta. Aki szigorú, de szakszerű tárlatvezetésük előtt – az akkor még zárt kiállításon – körülnézett, annak kiderült: a halványlila dunszt elfér egy kis dunsztosüvegben.

A fűzfán fütyülő rézangyal egy kedves puttó; a radai rosseb egyenesen a radai vadrezervátumból érkezett, ahogy Deáknétól az eredeti vászna, ha pedig felnézünk egy tükörre, látjuk, hogyan vagyunk magunk alatt. Amit nem tudtak elhozni eredeti lelőhelyéről, azt elképzelte és megszoborta a verbális kommandó: lásd lópikula, akasztófavirág, röhögőgörcs, írói véna, szürke szamár a ködben (az utolsóval seperc alatt elkészültek, majd meglátják). A két vitézen kívül a közel három évtizede vándorló kiállítás megvalósításában aktívan közreműködött Túri Erzsébet, az Operettszínház díszlettervezője.

A kiállításmegnyitó, köszönhetően az együtt gondolkodó közönségnek, végül interaktívba fordult interpasszív helyett: Buzás Mihály és Zugmann Zoltán nyalóka-nyereményekért dolgoztatta meg az agy fogaskerekeit. Feladványaikat (bottal üti a nyomát, parasztvakítás, zöld ágra vergődik) és találós kérdéseiket (Miért nem a mongolok találták fel az origamit? Mert nem hajt a tatár.) talán egy kivétellel mindig kitalálta valaki.

A magam részéről vérszemet kaptam: ha a fene fenét eszik is, újra megnézem a több európai fővárost is megjárt tárlatot, mielőtt megeszi az idő vasfoga – Önök is megtehetik január 31-éig a Jurisics-várban. Amikor végeztek, rejtsék a véleményüket véka alá – az asztalon találnak egyet.