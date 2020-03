Egy vasvári iskolás is nyert a „Magyar Közút Gyerek Szemmel” rajzpályázatán

A pályázatra közel 2500 általános iskolás gyerek küldte el alkotását.

A nyertes rajzok között találunk autópálya felett áthaladó tekintélyes szarvast, vihar utáni útmenti növényzetgondozást, egy kisgyerek közutas álmát, havas tájat átszelő letakarított utat és burkolatjavítási munkákat ábrázoló alkotást is – írta a Magyar Közút honlapján.

A zsűri a technikán és az egyedi látásmódon túl idén is kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a díjazott rajzok a közutakat, munkagépeket, közlekedést és az úton dolgozókat ábrázolják a gyerekek szemén keresztül. Értékelték a felkészülést segítő pedagógusokat is, hiszen az ő alapos és odaadó munkájuknak is köszönhető, hogy évről-évre egyre több és jól kidolgozott közutas életképeket ábrázoló rajzot kap a társaság.

A pályázaton 3-4. osztály kategóriában nyert: Karátföldi Hanna a Vasvári Általános iskola tanulója.

Gratulálunk neki!