Ír kocsma a határon és a nagyszínpadon

A várszínház munkatársai nem tétlenkednek a veszélyhelyzetben sem. Várszínházi autó hordja például önkéntesekkel a városban az ebédet. És készül a kőszegi musical.

Miközben a veszélyhelyzetben a szabadtéri színházak szezonja is bizonytalan, a Kőszegi Várszínház felszereltsége (nézőtér, hang, fény) is nagyszabású korszerűsítés előtt áll egy frissen beiktatott pályázati lehetőség révén, önkormányzati önrésszel. Nem azért, hogy fájjon a szívünk, inkább azért, hogy bízzunk: a Kőszegi Várszínház az idén is több – saját és koprodukciós – bemutatót tervez, a szokott, szeretett és elvárt sokszínűség szellemében. Az egyszemélyes Vera saját premier lesz, természetesen készülnek koprodukcióra a szombathelyi Mesebolttal, a celli Soltis Lajos Színházzal és a táncos-koreográfus Gergye Krisztiánnal.

Ami pedig a saját nagyszínpadi bemutatót illeti: a legutóbbi váltás után ismét igazi csapat van kialakulóban. Pócza Zoltán azt mondja, az idei nagybemutató mindenestül „saját anyagból” készül, ősbemutató lesz. Szerzője, rendezője Göttinger Pál, zenéjét Sebesi Tamás és Némedi Árpád jegyzi. Az Öreghíd alatt című musical a brexitet dolgozza föl: Írország és Észak-Írország határán áll egy kocsma, ahol föltűnik mások mellett Ecsedi Erzsébet, Epres Attila, Ullmann Mónika, Trokán Anna, Kálid Artúr. Kezdhetünk szteppelni.