Maszkban, színházban, párhuzamban – nyomozás és szembesítés a celli Soltis-találkozón

Lehet maszkban színházat nézni. Ez az első tanulsága a 11. Soltis Lajos Országos Színházi Találkozónak, amelyet egykori művészeti vezetője és névadója emlékezetére az idén is megrendezett a 40 éves celli Soltis Lajos Színház. A párhuzamosok nem csak a végtelenben találkozhatnak.

Négy nap, tíz előadás, három helyszín. A járványhelyzet miatt tavasszal elmaradt a találkozó, a társulat most pótolja a hiányt. Bár a program a fokozódó járványhelyzet miatt az utolsó pillanatig képlékeny volt, a kínálat sokszínűsége, gazdagsága a lemondások után is megmaradt. Az idén sajnos sem erdélyi, sem vajdasági társulat nem érkezett a SLOSZT-ra, ahol most mindenki maszkot visel – és elmaradnak, óvatosabbá válnak az ölelések.

A megnyitón Horváth Nóra Debussy-t játszik az EMMI támogatásával felújított, egy hete átadott színházi fogadótérben, ahol csak a társulati tabló – és a zongora a régi. Az előtér szellős, elegáns és játékos egyszerre, a korábbi bumfordi báj eltűnt: igazi, korszerű színházba lépünk a Koptik Odó utcáról, ahol a színház környékén – az iskolával és a piaccal – valóságos új, üdítő kis városközpont alakult ki a Szentháromság tér és a Dr. Géfin tér szomszédságában. A zongoraszó után a színházépület előtt folytatódik a nyitány, a szeptemberi nyár mintha a fesztiválozók kedvében járna. Söptei Józsefné alpolgármester és Majthényi László, a megyei közgyűlés elnöke köszönti a találkozó résztvevőit.

A fesztiválelőadások többsége nyilvános, a házigazdák azonban limitálták a nézőszámot, ahogyan most már a mindennapok része a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítő is.

Szerdán este elsőként a budapesti Orlai Produkciós Iroda és a Szentendrei Teátrum Hamis hang című, egészen friss bemutatóját láthatjuk a Soltis Lajos Színházban. A kb. hároméves francia kortárs dráma két színészre íródott, Mészáros Ujj Károly rendezésében ez a magyarországi ősbemutató. A rendkívül sikeres és maximalista Miller karmestert Vasvári Csaba, a koncert után az öltözőjében megjelenő és mindent fölforgató furcsa figurát, Leon Dinkelt Nagy Dániel Viktor játssza (az a szerencsétlen barna textilszatyor: az élet mély bugyra). A figyelmet mindvégig fönntartó, fordulatos történet, amely a múlttal való szembesítési kísérlet – mint nyomozás és terápia – során a holokauszt feldolgozhatatlan traumájához érkezik, a két színész koncentrált összjátéka révén válik hitelessé a hasadt hegedűre emlékeztető díszletben, a realitástól elrugaszkodó stilizált térben, ahol a végtelenbe tartó párhuzamosok egy-egy pillanatra találkoznak (látvány: Fekete Anna). Ez a finom összjáték teszi lehetővé, hogy se a színészek, se a közönség ne essen bele a jól megcsinált színdarabban működő csapdába, hogy ne kerekedjen felül a masinéria, amely dramaturgia képében kódolja a lépéseket és megoldásokat. Nem: itt soha nem az történik, amit várnánk. Az előadást követő élénk beszélgetést is – itt van Szűcs Katalin Ágnes főszerkesztő, színikritikus; Szabó Tibor, a Weöres Sándor Színház színésze – a mindvégig fönntartott feszültség titkának megfejtése határozza meg.

A csütörtöki programban a budapesti k2 Színház zártkörű tanteremszínházi előadása (Ki vele, Néró!), a Soltis Lajos Színház új gyerekbemutatója (Janka ágya) és egy monodráma (A szökés Orosz Ákossal) kapott helyet.

A pénteki nyilvános kínálatban szintén van monodráma (a Radioaktív Marie Curie életét veszi alapul), van szobaszínház (Trainingspot Társulat: Re-play).

A szombati monodráma a nővé válás témájára készült (Kb35 Inárcs), A cinóber hadművelet a Soltis Lajos Színház és a Várszínház koprodukciós előadása (17 óra, KMKK), este 8-kor pedig a Garázsbanda veszi birtokba az előteret. Aztán fesztiválzárás, értékeléssel.

Csupa friss, izgalmas előadás – sokszor celldömölki és kőszegi szállal -, maszkban, de nem online. Színház csak így lehetséges. A többi úgyis néma csönd.