„Mától minden másképpen lesz, és mi nem is fogunk tudni róla” – Készül a kőszegi nagybemutató

A várszínházi nagybemutató startja mindig örömteli, de szombaton talán a szokásosnál is több volt a derű Az Öreghíd alatt című képzeletbeli ír darab kőszegi olvasópróbáján. És ennek nem csak a karanténhelyzet oldódása az oka.

Virágok és benépesülő teraszok között vezet az út a Jurisics-várhoz, a külső udvaron a várvédő kapitány szobra körül gyülekezik a nyári társulat. Amikor aztán az asztalfőn helyet foglaló Göttinger Pál az olvasópróba kezdetén szólásra emelkedik és – követve a rendezői protokollt – bemutatkozik, a hosszú asztal körül kirobban a nevetés. Mert nem egyszerűen arról van szó, hogy itt mindannyian ismerik egymást.

A rendező – aki ezúttal szerzői szerepben is megmutatkozik – kifejezetten az asztal körül helyet foglaló színészeknek, színészekre írta meg ezt a „képzeletbeli ír darabot”, amelyben természetesen rendszeresen dalra is faladnak a szereplők. Az Öreghíd alatt zeneszerzője Sebesi Tamás és Némedi Árpád (évek óta elképzelhetetlen nélkülük a Kőszegi Várszínház), a dalszövegeket Máthé Zsolt jegyzi. Pócza Zoltán, a várszínház igazgatója jó munkát kíván, Göttinger Pál pedig arról a „letaglózó bizalomról” beszél, amelyet a várszínháztól kapott az elmúlt két év (Hajmeresztő, Csoportterápia) tapasztalatai nyomán. Nevezetesen: módja volt arra, hogy azokkal a színészekkel dolgozzon, akikkel szeretne, akikben feltétel nélkül megbízik. Így hát a társulat ismeretében készülhetett el a darab, amelynek megírását (jegyezzük meg halkan) talán még segítette is a karanténhelyzet.

A KÖSZ-ház hosszú asztalánál „élből visszaolvasás van”, vagyis a színészek olvasnak, a szöveg és a karakterek pedig azonnal működésbe lépnek. A történet „Észak-Írország tengerhez közeli, kitalált szegletében” játszódik, napjainkban. A vihar egy kocsmában hozza össze a szereplőket, elvágva a külvilágtól – klasszikus alaphelyzet. A brexit-szavazás napja van: „Nem megy a rádió, itt ülünk, lehet, hogy átmegy a brexit, hogy mától minden másképpen lesz, és mi nem is fogunk tudni róla.” O’Reilly vikárius filozofikus gondolata jól összefoglalja a világ működését, de arra is szükség van, hogy a zárt közösségbe titokzatos vendégek érkezzenek: egy fiú meg egy lány. Hogy kik ők – és mi közük van a maffiához, remélhetőleg mihamarabb kiderül: egy szép, nyári estén a Kőszegi Várszínház nagyszínpadán.

Pócza Zoltán azt mondja, június végére elkészül az előadás, de hogy milyen körülmények között lesz mód a premierre, még kérdéses. Ami a nyári évadot illeti: a Vera és a saját nagybemutató mellett a Mesebolt Bábszínházzal és a Soltis Lajos Színházzal tervezett koprodukciós bemutatók is megszületnek, ahogyan vendégjátékok meghívásáról sem szeretnének lemondani. A június végi kezdéssel számolva augusztus 20-áig tarthat a kőszegi nyári szezon.

Az Öreghíd alatt mindenesetre nagy a mocorgás. Mrs. Flannigan, az özvegy csaplárosné – Ullmann Mónika -, Rókaszerű Milligan az önkormányzattól – Némedi Árpád -, Vietnámi Gyurika, a világítótorony őre – Kálid Artúr -, Pötyi néni, az öreg takarítónő – Grisnik Petra -, O’Reilly vikárius – Göttinger Pál -, Saoirse MacCumhall, a szökött leány – Trokán Anna -, Sean Mooney, városi fiú – Bálint Ádám -, Jeremy Lannigan vak hajléktalan – Epres Attila -, Fiona MacCumhall özvegy gengszerfőnökné – Ecsedi Erzsébet – és Satu, a hallatlanul erős verőember – Sebesi Tamás – már a helyszínen próbál.

A vikáriusnak csak arra kell figyelnie, hogy ha reggel dolga van, ki ne csússzon az idősávjából. Mi pontosan értjük, miről van szó – de ha sok év múlva valaki újra elővenné a darabot, talán már kutatnia kellene a megfejtésért. Ahogyan a Shakespeare-drámák is tele vannak számunkra már érthetetlen utalásokkal, nem igaz?