Sikerrel építenek kapcsolatokat, jövőre konferenciát szerveznek

A Weöres Sándor Színház 2017 őszén csatlakozott az Európai Színházi Konvencióhoz (ETC), a kapcsolat gyümölcseit már a közönség is élvezheti. A tegnapi sajtó tájékoztatón egyebek mellett elhangzott: jövőre nemzetközi színházi konferenciát szervez a WSSZ. A tájékoztatón az ETC képviselői is részt vettek.

A Weöres Sándor Színház az alapítása óta eltelt több mint tíz évben felkerült a hazai színházi élet térképére: jelentős szakmai sikereket könyvelhet el a szombathelyi társulat. Erről Jordán Tamás igazgató beszélt a sajtótájékoztatón. A társulat bátran kiléphet a nemzetközi porondra – erre ad jó lehetőséget a sokszínűség jegyében szerveződő, érdekképviseletként is működő Európai Színházi Konvenció, amelynek a WSSZ most már több mint két éve tagja. A sajtótájékoztatón a fenntartó képviseletében részt vett két alpolgármester: Horváth Soma és dr. László Győző. Amint azt hangsúlyozták: Szombathelyet földrajzi fekvése is arra predesztinálja, hogy erősítse a nemzetközi kapcsolatokat, az együttműködések megalapozója és előremozdítója legyen. Az Európai Színházi Konvencióhoz való csatlakozás máris kézzelfogható eredményeket hozott. Csak néhány példa: az előadások csereprogramjában holland, szlovén produkciót láthatott a szombathelyi közönség; a szombathelyi társulat pedig a Nova Gorica-i Nemzeti Színházban „tájolt" A salemi boszorkányokkal. Németh Károly produkciós menedzser a tájékoztatón kiemelte: a számos ETC-projekt közül – amelyben a WSSZ az elmúlt két évben részt vett – kiemelkedik a szombathelyi színház első közösségi színházi produkciója, a Gátak és gátlások. A WSSZ új előadása, a Haragossziget is ETC-projektben készült: a konvenció vezetőségének képviseletében Héléne Gauthier és Teresa Pfaud tegnap meg is nézték. Az előadás jövőre Grazban fesztiválon vesz részt. A szintén jövőre tervezett szombathelyi ETC-konferenciára a 43 tagszínház mintegy száz képviselőjét várják. A tanácskozás középpontjában a magyar dráma áll.