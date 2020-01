Újévi koncertet adtak a vasi fúvószenekarok

Sárvár

Minden jegy elfogyott a nagyszabású hangversenyre

Ezerfős közönség előtt, a város legújabb komplexumában, a Sárvár Arénában tartotta meg újévi hangversenyét a Sárvári Koncert -fúvószenekar szombaton. Megtelt a hatalmas tér, minden jegy elkelt a programra.

A zenekar 1974 óta 47. alkalommal köszöntötte koncerttel az újévet, idén a műsoruk az Aréna programsorozatának nyi tó rendezvénye volt. Az együt test Szélesi Attila Nívódíjas karmester, a fúvószenekar művészeti vezetője dirigálta, a sárvári újévi koncertek sorozatában immár 16. alkalommal. Nyitányként John Williams: Olimpiai Fanfár és téma című darabját játszotta a zenekar, ezzel fejezték ki a zenészek tiszteletüket és örömüket a Sárvár Aréna megépülte előtt, amely a sárvári sport, mozgóképkultúra és a nagyszabású kulturális események méltó otthona lesz.

A folytatásban Hidas Frigyes Ünnepi zenéje, Samuel R. Hazo Déli Himnusza szólalt meg, majd ifjabb Johann Strausstól a Déli rózsák keringő, és Vaszilij Agapkin Búcsú a szláv nőktől című kompozíciója. A szünet után a koncert-fúvószenekar tagjaiból álló Bassiana Brass kamaraegyüttes játszotta Nagle rézfúvós kvintettre írt darabját. Aztán a hangulat felerősítésére lekapcsolták színpadfényt, és csak a kottaállványlámpák világítottak. Ennio Morricone olasz zeneszerző egyik legismertebb műve, „A Jó, a Rossz és a Csúf” című fi lmzenéje csendült fel, amit a Metallica metál zenekar is használ a koncertjeinek bevezetőjeként. Majd hallottunk polkát, amit a fúvósok a németországi fesztiválszereplésükről hoztak, felvidéki csárdást klarinétszólóval, Ódor Kristóf, fafúvóstanár közreműködésével, valamint LGT-dalokat átdolgozásban.

Máhr Tivadar és Szélesi Attila bemutatták az új zenekari tagokat. Köszöntötték Kovács Fannit, Kiss Mirjamot, Páli Dánielt, Surányi Dánielt, Kocsis Mátét, Szélesi Marcellt, a karnagy tízéves fi át (az anyuka, Szélesiné Sipos Mónika is a zenekarban ül), és visszatérő zenészként Surányi Gábort, aki nagybátyja a most belépett Daninak. A rokoni kötelékek is rámutatnak az együttes „családias” jellegére, szó szerint és átvitt értelemben is.

A koncert utolsó részében a Sissi musicalből hallottunk részletet, majd a „Most múlik pontosan” szólalt meg Szilágyi Krisztina énekes közreműködésével. Aztán a Hair című musical slágereiből volt egy összeállítás. Kondora István polgármester beszédében köszönetet mondott Ágh Péter országgyűlési képviselőnek, aki segítette az Aréna ügyét. Végül nagy ünnepléssel a Radetzky induló szólt, mert enélkül Sárváron nincs újévi koncert.

Kőszeg

Tábori rezgőpolka, keringők és indulók

Igényes szórakoztató műsorral készült újévi hangversenyére a Kőszegi Vonósok együttese. A zenészeket a polgármester méltatta: tisztelettel nyúlnak a kőszegi örökséghez, megosztják és meg is újítják azt.

Kőszegi szerző, Kárpáti Sándor darabját, a Gábor Mester című operett nyitányát hallhatta elsőként a lovagterem közönsége 2020 első kőszegi vonóskoncertjén. Majd Básthy Béla polgármester mondott köszöntőt. A képzeletbeli naptárban egy évet visszalapozva felidézte a vonósok tavalyi évét, kezdve újévi koncertjüktől. Példaértékűnek ne vezte, ahogy a muzsikusok a kőszegi örökséget kezelik: koncertmesterük, Uwe Scheer intenzíven kutatta, a zenekar őrzi, továbbadja és meg is újítja a hagyományokat. A városvezető azt is kiemelte: egész évben remek alkalmakat szerveztek, mindenütt otthagyva névjegyüket.

A folytatásban több mint tíz zeneművet szólaltattak meg a Kőszegi Vonósok: a többi között Johann és Josef Strauss Pizzicato Polkáját, Wolf Palcsi Tábori rezgőpolkáját, Kárpáti Sándor Terka Keringőjét és Dohnál Péter Magyar indulóját. Uwe Scheer Kőszegi polgár indulójának dallamai a Jézus Szíve templom szerdai harangjátékából ismerősek – ez a kompozíció sem hiányzott a koncertről, ahogy Strauss Kék Duna keringője és id. Johann Strauss Radetzky indulója sem. Az újévi koncert szünetében a zenészek egy pohár pezsgőre és beszélgetni hívták a vendégeket.

Körmend

Teltház előtt csendültek fel a népszerű dallamok

Aki nem érkezett időben, néhány perccel a kezdés előtt már csak vadászni tudta a szabad helyeket, ugyanis legalább kétezren voltak kíváncsiak szombaton a sportcsarnokban a Városi Fúvószenekar nagyszabású újévi koncertjére.

A zenekar kilencven százaléka körmendi vagy Körmendhez kötődő tagokból áll, és a rendezvény immár tizenkettedik éve szólítja meg a város lakóit és a környéken élőket. A repertoárválasztásnál mindig odafi gyelnek arra, hogy mindenki kedvében járjanak legalább egy számmal, ezért az ezúttal is rendkívül sokszínű volt. – A darabválasztás az aktuálisan felkapott standardok alapján történik – tudtuk meg Morvay Andrástól, a zenekar karnagyától. – Az első részben a klasszikusabb elemek szólaltak meg, így például az új évhez köthető keringők vagy a Johann Strauss által komponált, Joseph Wenzel Radetzky császári tábornagynak ajánlott induló.

Félidőben pezsgős koccintásra várták a résztvevőket, majd a második felvonásban egyre könnyedebb és szórakoztatóbb műfajokban mutatkoztak meg a fúvósok. Volt musical, hangszeres szólisták, Az operaház fantomjából például felcsendült egy húsz perces etap, de a Szépség és a szörnyeteg új fi lmváltozatához és a Beatles-fi lm betétdalaihoz is bátran nyúlt a karnagy. Az elmúlt század egyik legsikeresebb előadóművészének, Frank Sinatrának a dalait pedig olyan formában hallhatta a közönség a zenekar és Tóth Dániel énekes előadásában, ami igazán különlegesre sikerült. 2020 első közösségi eseményén a hagyományok szerint a résztvevőket Bebes István, Körmend polgármestere köszöntötte. Mint mondta: – A mai koncert egy ajándék, hogy megadja az alaphangot ennek az évtizednek, ami új reményekkel indult.

A városvezető gondolatait azzal folytatta, hogy január eleje egyben a fogadalomtételek ideje, mivel úgy érezzük, mintha nemcsak egy új év kezdődne ilyenkor, hanem lehetőség lenne egy egészen új életet is elkezdeni. Kérte, hogy a jövőben fi gyeljünk jobban egymásra, és hangsúlyozta az összetartozás, a közösségben rejlő erő fontosságát, ami sikereket és boldogságot hozhat az új kihívásokkal teli, előttünk álló időszakra