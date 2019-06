A bronzéremért játszhat a CVSE asztalitenisz-csapata

Nem védheti meg a bajnoki címét a hazai rendezésű négyes döntőben a CVSE-Swietelsky-Jufa Hotels férfi asztalitenisz-csapata, miután az elődöntőben nem tudott felülkerekedni a BVSC együttesén. A celliek vasárnap a bronzéremért játszhatnak.

A pénteki ünnepélyes csarnokavatót és a Magyar Asztalitenisz Szövetség elnökségi ülését követően szombaton már a játéké volt a főszerep az OPAL Asztalitenisz-csarnokban – az elődöntőket rendezték. Délelőtt kezdtek az alapszakasz első helyezettjei a negyedikek ellen. A nőknél a címvédő Szekszárd könnyedén, 6-0-ra intézte el a Statisztika együttesét, és már hangolhatott is a vasárnapi fináléra. A PTE-PEAC-HED LAND SE Mezőberény férfielődöntő jegyzőkönyvébe 5-5-ös döntetlen került, de korántsem volt kiélezett a párharc. Az történt, hogy amikor a pécsiek elérték az ötödik győzelmüket – 5-2-nél -, egyszerűen feladták a többi találkozójukat. Ugyanis egy nagyon sokak által kritizált, külön a Final Four-ra hozott speciális szabály miatt döntetlennél nem számolják a szett-, illetve a pontarányt, hanem az alapszakaszban elért helyezés rangsorol. Amúgy elég lenne a győzelemhez az egyik csapat hatodik győzelméig játszani, de már a hiányzó egy meccset sem vállalták be a korábban a celli csapatban hét szezont is lehúzó Lindner Ádámot is soraiban tudó pécsiek, hogy minél pihentebbek lehessenek a döntőre.

A második és harmadik helyezettek közötti elődöntő női fronton nem szolgált meglepetéssel, az SH-ITB Budaörs 2i SC a Budapesti Erdért SE 6-2-es legyőzésével jutott a fináléba. Persze a legnagyobb érdeklődés a nyolcszoros bajnok, címvédő celldömölki együttes mérkőzését kísérte a BVSC-Zugló ellen. Vajon sikerül-e ismét döntőbe jutnia a kétszeres világ- és háromszoros Európa-bajnok Klampár Tibor és Iván Csaba által irányított csapatnak a hendikep ellenére is? Mivel a BVSC végzett a második, a CVSE pedig a harmadik helyen az alapszakaszban, a fővárosiaknak a döntetlen is elég volt az üdvösséghez, a cellieknek viszont csak a győzelem. A BVSC csapatában is akadtak közeli celldömölki ismerősök: Molnár Krisztián három bajnoki ezüstöt is szerzett a CVSE-vel, az edző Marsi Márton egyet. A tartaléknak jelölt Both Olivér pedig két éve még a celliek II. csapatát erősítette.

BVSC-Zugló-CVSE-Swietelsky- Jufa Hotels 5-5. – Celldömölk, férfi asztalitenisz Extraliga-elődöntő.

Páros: Jakab, Molnár-Fazekas, Kriston 3:0 (2, 5, 9). Mivel a Fazekas Péter és Szita Márton alkotta celli páros nem tudott jól együttműködni – a rangadónak számító meccseken rendre kikaptak, Klampár Tibor változtatott – Fazekas Kriston Dániellel állt asztalhoz. Görcsös, rossz teljesítményt nyújtottak, hamar megadták magukat (1-0).

Egyéni: András-Kriston 3:1 (-8, 10, 5, 8). Celli szempontból jól indult a meccs, de a második szettől Kriston már nem tudta megállítani a magáról egyre többet hallató, és itt is nagyon agilisan és jól játszó 16 éves András Csabát (2-0).

Molnár-Szita 2:3 (-9, 8, 8, -6, -9). A kiélezett, színvonalas mérkőzésen Molnár 2:1-es vezetése után Szita előhúzta tartalékait – végre beindult a CVSE (2-1).

Jakab-Fazekas 1:3 (7, -10, -7, -10). Ha a páros nem is sikerült, a koncentráltan játszó Fazekas egyéniben Jakab fölé tudott kerekedni (2-2).

András-Szita 3:0 (4, 9, 8). Csalódniuk kellett a hazai szurkolóknak, akik azt gondolták, eljött fordítás ideje. Mert Szita nem tudta megfékezni András lendületes játékát (3-2).

Jakab-Kriston 3:1 (-9, 5, 7, 5). Egy szett erejéig úgy tűnt, talán Kriston visszahozhatja az elvesztett pontot, de a pekingi olimpikon Jakab hamar romba döntötte a hazai reményeket (4-2). Kétórányi játék után már csak egy győzelemre volt a BVSC a döntőtől.

Molnár-Fazekas 2:3 (4, -6, 8, -7, -9). Molnár Krisztián nagyon megizzasztotta Fazekast, de a celliek mind a nyolc bajnoki címében részes rutinos játékosa nagy küzdeni tudással nyert – tovább élt a halványka esély (4-3).

Jakab-Szita 3:2 (-6, 2, 9, -6, 9). Voltak szép pillanatai Szitának, de a feszültségén nem tudott felülkerekedni, és végül elbukta a kiélezett meccset (5-3). Ezzel eldőlt, hogy idén a BVSC játszhatja a döntőt a Péccsel, a celldömölkiek számára pedig marad a bronzmérkőzés a Mezőberény ellen.

A mérkőzés végeredménye amúgy 5-5 lett, mert az András-Fazekas és Molnár-Kriston meccset már feladták a fővárosiak.

Klampár Tibor, a CVSE vezetőedzője: – Ma ennyi volt a csapatban. Partiban voltunk, szoros meccseket játszottunk, de végig futottunk az eredmény után.

A vasárnapi program. 10.00: bronzmérkőzések (Celldömölk-Mezőberény férfi, Erdért-Statisztika női). 15.00: döntők (Pécs-BVSC férfi, Szekszárd-Budaörs női).