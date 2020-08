A Csákány és a Gotthárd Répcelakon, a Répcelak Ausztriában lép pályára

Már egy hónap sincs a bajnoki rajtig, a vasi szuperligás tekecsapatok megkezdték, illetve kezdik a felkészülési mérkőzéseiket, tornákat.

Egy év szünet után – kettő helyett – ismét három Vas megyei együttes szerepelhet a teke-csapatbajnokság férfi első osztályában, a 12 csapatos szuperligában. Már javában készül a Répcelaki SE, a Thermalpark-Szentgotthárdi VSE és az osztályozóról feljutó újonc, a Csákánydoroszlói TE is.

Felkészülési mérkőzést eddig csak a szentgotthárdiak játszottak, már kettőt is. Ahogy az elmúlt években, most is találkoztak női „testvércsapatukkal”, az Ipartechnika Győr SE-vel. A világkupára készülő győri lányok ellen egészen kiváló faeredmények születtek.

Thermalpark-Szentgotthárdi SE–Ipartechnika Győr SE 7:1 (3651-3347).

A gotthárdi játékosok eredményei:

Walcher 556, Takács 620, Cseh B./Somodi 647, Pákai 632, Cserpnyák Á. 617, Cserpnyák M. 579.

Szentgotthárdon járt a jó nevű osztrák SKC Sonnensee Ritzing is. Mindkét csapatban nyolc-nyolc játékos lépett pályára, a hazaiaknak öt párharcot sikerült megnyerniük. A gotthárdi eredmények: László T. 549, Takács 581, Pákai 600, Karba B. 629, Walcher 596, Horváth V. 602, Cseh M. 584, László Gy. 595.

Mint Tróbert József csapatvezetőtől megtudtuk, még két tornán biztosan szerepelnek a bajnoki rajtig, ezen a hétvégén Répcelakon, majd Ajkán. Augusztus 20-án pedig a szomszédvár és a bajnokikat szintén a gotthárdi pályán játszó Csákánydoroszlóval találkoznak.

Csütörtökön kezdődik és vasárnap estig tart Répcelakon az VI. Kiss László-emléktorna. Összesen 28 csapat indul az amatőr, illetve az igazolt kategóriában. Utóbbiak között a gotthárdiak mellett ott lesznek a csákányiak, sőt a szuperligás csapatok közül még szegediek és zalaegerszegiek neveztek. A Répcelaki SE viszont nem vesz részt a hazai tornán, helyette az immár szintén hagyományos Négy Város Tornájára utazik az ausztriai Kleinwarasdorfba, ahol a házigazdák mellett a Wien és a Győr-Szol lesz az ellenfelük. Kiss Zsolt, a répcelakiak szakvezetője azt is elárulta, hogy augusztus 21-étől Tirolban edzőtáboroznak, ahol szintén lesz egy négyes torna – két osztrák és egy olasz csapat lesz az ellenfelük. Csak augusztus 28-án várható az első hazai bemutatkozásuk egy szlovák csapat ellen.

A Csákánydoroszló szombaton lép pályára a répcelaki tornán, aztán a felkészülést jövő csütörtökön, 20-án a Szentgotthárd elleni találkozó töri meg. Musits József együttese készül a szombathelyi, 61. Savaria Kupára is, amelyet augusztus 27–30. között rendeznek.