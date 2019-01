A Derkovits a döntőben – A Zrínyi selejtezőt vívhat még az országos fináléért

A játékos sportverseny, diákolimpia szombathelyi elődöntőjéből a két hazai csapat jutott tovább: a Derkovits az országos döntőbe, a Zrínyi a pótselejtezőre.

Szombaton délelőtt megtelt az egyetemi sportcsarnok nézőtere is, fergeteges szurkolás közepette versenyzett a négy megyéből (Vas, Somogy, Veszprém és Zala) érkező nyolc alsó tagozatos kisdiákokból álló csapat. Előzetesen is nagy küzdelemre volt kilátás, hiszen ebben az elődöntőben találkozott az előző tanév bajnoka, a Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola, a bronzérmes, a nagykanizsai Kőrösi Csoma–Péterfy-iskola és a negyedik helyezett, a Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola csapata is. És csak kettő juthatott tovább – az első helyezett közvetlenül a március 1–2-ai mezőtúri országos döntőbe, a második pedig egy, az öt elődöntő másodikjainak rendezendő pótselejtezőre, ahonnan az első kettő csatlakozhat majd a finálé mezőnyéhez.

Persze a csarnokban lévők többsége arra számított, hogy a két szombathelyi együttes lesz majd a befutó – hiszen ez történt például tavaly is. És a városi-megyei döntőn mutatott felkészültségük, remeklésük is bizakodásra adhatott okot. A versenykiírásban előre megadott – jól begyakorolt – húsz feladatból tízet sorsoltak ki előzetesen. A hazai szurkolóknak nem kellett csalatkozniuk, hiszen a szombathelyiek rögvest az élre álltak. A Zrínyi kezdett jobban, az első hat feladatból ötben is az élen végzett, ekkor még hat ponttal vezetett a négy második és két harmadik helyezést begyűjtő Derkovits előtt, amelyet szorosan követett a Nagykanizsa. Ezután azonban kezdett kissé változni a verseny képe.

A Török Richárd és Balassáné Bogdán Krisztina testnevelők vezette derkósok nagy szárnyalásba kezdtek, a következő három játékot megnyerték, és két pontra megközelítették (64) a Gubián Tamás és Vadász Gábor által irányított zrínyiseket (66) – akik ezekben a feladatokban két második és egy harmadik helyet szereztek. Az utolsó feladat, a bombázó döntött a végső sorrendről a két szombathelyi gárda között. A minibajnokságban a Derkovits második lett, a Zrínyinek viszont ez a játék kevésbé sikerült, a hetedik hely csak két pontot ért. Így a jól finiselő Derkovitsé lett az országos döntőt érő első helyezés, a címvédő Zrínyi pedig másodikként pótselejtezőről harcolhatja ki ugyanezt.

– Rengeteget dolgoztunk; mivel a mi tornatermünk nem elég nagy, mentünk az arénába, a Váci-iskolába, a felkészülés során sok segítséget kaptunk mindenhonnan – értékelt Török Richárd, a Derkovits csapatának egyik felkészítője. – Tudtuk, hogy ez nagyon erős elődöntő lesz; nem is mi voltunk a favoritok, de bíztunk a továbbjutásban. Jó, magabiztos versenyzéssel végül megérdemelt győzelmet arattunk. Gratulálunk a zrínyiseknek is a továbbjutáshoz.

– Alapvetően örülünk, hogy megkaptuk a lehetőséget, hogy eljuthassunk megint az országos döntőre, de mindenképpen csalódás a második hely – mondta Vadász Gábor zrínyis testnevelő. – Az utolsó szám mindig lutri, ezért még előtte magabiztos előnyt kell szerezni. Ez most nem történt meg, hiába vezettünk kilenc játékon keresztül, nem sikerült megőrizni az első helyet. Sajnos a csapatunkban morális problémák vannak. Lesújtott minket, hogy akadtak olyan játékosaink, korábbi országos bajnokok, akik nem vállalták a mai szereplést. Bízunk benne, hogy a pótselejtezőre sikerül összeszedni magunkat.

A szombathelyi elődöntő végeredménye: 1. Derkovits 71 pont, 2. Zrínyi 68, 3. Nagykanizsa 64, 4. Balatonalmádi 47, 5. Csopak 36,5, 6. Marcali 28, 7. Kaposvár 24,5, 8. Lenti 21.