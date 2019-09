A Dobó SE három kalapácsvetője is rajthoz áll Dohában

Vége a szokottnál jóval hosszabb felkészülési időszaknak, pénteken megkezdődik Dohában az atlétikai világbajnokság. A 14 fős magyar csapatban a Szombathelyi Dobó SE három kalapácsvetőt delegált.

Nem nagyon volt még példa arra, hogy egy atlétikai világverseny a szezon végére, októberre csússzon. Világbajnokság még soha nem volt ilyen későn, csak néhány olimpia, utoljára 2000-ben a sydneyi. Szerte a világban sehol sem örültek az atléták, hogy szeptember 27. és október 6. között lesz az év legfontosabb versenye, ráadásul forró sivatagi égövben, Dohában, ahol mostanság is 35–40 Celsius fokot mérnek.

A Szombathelyi Dobó SE különítménye, élükön Németh Zsolt mesteredzővel úgy vélte, az a legjobb, hogy minél kevesebb időt töltenek a helyszínen, főként, hogy nincs szükség akklimatizációs időre, mert csak egy óra az időeltolódás.

– Gyurátz Réka versenyez először, vele szerdán indulunk el, a két fiú pedig vasárnap jön utánunk – mondta elutazásuk előtt Németh Zsolt. – Nagyon megterhelő volt a versenyzőknek ez a hosszú felkészülés, nehéz ilyen hosszan tartani a jó formát. A legjobb lehetőségek szerint készültünk, a versenyzők sokat dolgoztak, mindent megtettek, ügyesek voltak. Az elmúlt szombaton jöttünk meg a portugáliai edzőtáborból, ami nagyon jól sikerült, mindhárman előbbre tudtak jutni. Úgy érzem, sikerült ráhangolódni a világbajnokságra, mindenki várja már, hogy színre léphessen. Réka 13. a rajtlistán, előtte akad három-négy olyan kalapácsvető, akit meg is előzhet, de mögötte öt-hat olyan is, akinek csak pár centivel van nála kisebb eredménye. A pillanatnyi forma dönt arról, kik jutnak a 12-es döntőbe. Rékának nehezebb a dolga, mint a tavalyi Eb-n, ahol kilencedik lett, mert három amerikaival, három kínaival és egy új-zélandival bővült a mezőny. A férfiak rajtlistáján Halász Bence a hatodik, a két lengyel mögött 13 kalapácsvetőnek van 77–79 méteres eredménye. Nagyon sűrű tehát a mezőny, de ha úgy dob Bence, ahogy az edzéseken, akkor nem lehet gond a döntőbe jutással. Pars Krisztián számára a legnagyobb kihívás az, hogy a térde bírja a terhelést. Már kitűzték a műtét időpontját, a vb után, október 7-én lesz. Abban biztos vagyok, hogy a 75 métert eléri, mert annyit mindig tud, és ezzel van is esély a 12 közé jutni. Ami inkább aggasztó, hogy egymás utáni napon lesz a selejtező és a döntő, két napot nem szokott bírni a térde.

Már a nyitónapon, pénteken dobókörbe lép Gyurátz Réka. A női kalapácsvetők rajtlistáján 31-en szerepelnek; két csoportban, magyar idő szerint 15.40 és 17.10-es kezdéssel selejteznek. Elutazása előtt eléggé nyugtalanító híreket hallottunk a 72,70 méteres – olimpiai kvalifikációt is érő – egyéni csúccsal rendelkező 23 éves versenyzőtől.

– Nagyon jól indult az év, a téli eredmények biztatóak voltak, de a versenyidőszak nem igazán alakult jól. Egyrészt éppen a késői vb miatt könnyítés nélkül, kemény edzésekből érkezve kellett versenyezni. Az olimpiai szintet az országos bajnokságon sikerült megdobnom, de az azt követő héten, szeptember elején kicsit megsérült a derekam. Edzeni tudtam vele, de teljes értékű munkát végezni nem. Volt egy kis megtorpanás, jóval több versenyen kellett volna 70 méter felett dobnom. Portugáliában már rendben voltam, de hétfőn megint előjött ez a derékprobléma. Geröly Attila ki tudta roppantani, most már sokkal jobb. Bízom abban, hogy Dohában is rendben lesz. Nem adom fel, megpróbálok a döntőbe jutni.

Amit szombaton 18.25-től rendeznek.

A férfi kalapácsvetés selejtezője október 1-jén, kedden 15.30-kor és 17 órakor lesz, a finálé pedig másnap, 2-án 20.40-től. Halász Bence még csak 22 éves, de ez már a második felnőtt vb-je, 2017-ben 11. volt. Tavaly viszont már Eb-bronzot szerzett.

– Valóban nagyon hosszú volt a felkészülés, de éppen az utolsó, a portugáliai edzőtábor volt a legjobb része. Úgy érzem, az helyrerázta bennem is a dolgokat. Jó erőben, csúcsformában érzem magam, sokkal jobbak a dobásaim, igaz, most már a nagyobb sorozatoknál könnyebben kifulladok. A méterekről, esélyekről most nem beszélnék. Csak annyit, hogy az élmezőny szinte ugyanaz, mint ami a tavalyi Eb-n volt, de idén egy kicsit mindenki jobb lett. Nőtt a riválisok száma, mert többen – például a francia, angol, norvég versenyző – is felzárkóztak.