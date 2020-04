A Falco KC legendás masszőrének hiányzik a csapat, a kosárlabda

Tanai Zoltán már 22 éve segíti masszőrként a Falco kosárlabdacsapatát – számára is nehéz időszak a mostani, hiányzik neki az öltöző, a mérkőzések hangulata.

Repül az idő. Nehéz elhinni, de az 57 esztendős Tanai Zoltán már 22 éve segíti masszőrként a Falco KC Szombathely NB I-es kosárlabdacsapatát – már szinte elképzelhetetlen nélküle a sárga-fekete gárda kispadja. Alaposan kivette a részét a Falco két bajnoki címéből (2007/2008, 2018/2019). És tíz edzőt szolgált ki: Hajnal Lászlót, Földi Sándort, Váradi Attilát, Szrecsko Szekulovicsot, Déri Csabát, Nikola Lazicsot, Bencze Tamást, Andjelko Mandicsot, Kálmán Lászlót, Gasper Okornt.

– Számomra is nagyon nehéz a mostani, vészterhes időszak – árulta el Tanai Zoltán. – Kialakult napi rutinom volt, szerettem a munkámat. Nemcsak gyúrtam a srácokat, hanem jókat beszélgettünk is, egy összetartó család tagjaiként tettük a dolgunkat. Hiányoznak a meccsek, az edzések, valamint a mérkőzéseken tapasztalható izgalom, a győzelmek utáni öröm érzése is. Sajnálom, hogy így ért véget a szezon, mert ez a csapat szerintem képes lett volna megvédeni a bajnoki címét, de a kupában is esélyes volt a végső győzelemre. Persze lehet, hogy hazabeszélek… Ugyanakkor azt nap mint nap láttam, hogy a fiúk, a szakmai stáb tagjai rengeteget dolgoztak azért, hogy valóra váltsák az álmaikat, a szurkolók álmát. Szerencsére el tudtam búcsúzni a légiósoktól – Washington például rám hagyta a kabalaként használt kabátját. A magyar srácokkal pedig tartom a kapcsolatot.

– Az utóbbi két évben már főállásban dolgoztam a Falcónál, előtte 35 évig viszont az egészségügyben tevékenykedtem Zalaegerszegen, műtőssegédként. Most minden segítő kézre szükség van a kórházakban, ezért vélhetően visszatérek a kórházba – Egerszegre vagy Szombathelyre. De nagyon remélem, hogy minél előbb túl leszünk a koronavírus-járványon, és a következő szezon gond nélkül, a szokásos időpontban elrajtolhat. Addig mindenkinek kitartást kívánok!