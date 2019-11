A finn Kataja jön Körmendre

Az Egis Körmend remek formában lévő kosárlabdacsapata kedden este 18 órától hazai pályán folytatja a FIBA Európa Kupa sorozatot, ellenfele a Kataja Basket lesz. A finnek eddig még nem nyertek meccset a H csoportban.

Eddig nagyszerűen vette az akadályokat az Egis Körmend kosárcsapata a FIBA Europe Cup sorozatban. A piros-feketék Dániában, a Bakken Bears otthonában nyertek először (81-87), majd a múlt hét közepén a lengyel Legia Warszawa is meghajolt a körmendi szentélyben (74-60). Kedden este harmadik csoportbeli ellenfelével is megismerkedik a vasi csapat, a Kataja Basket lesz a vendég a Rába-partján. A finnek eddig két nagyobb arányú vereségbe futottak bele idegenben. A Bakken Bears tizenkilenc pontot vert a finn csapatra (89-70), a Legia pedig harmincegyet (86-55). Ezzel a Kataja sereghajtó, míg a Körmend éllovas a FIBA Európa Kupa H csoportjában. Matthias Zollner vezetőedző szerint a legfontosabb az lesz, hogy játékosai a szombati bajnoki után kellőképpen regenerálódni tudjanak a kedd este esedékes találkozóig. A Körmend egyébként a Szeged elleni biztos hazai bajnoki győzelemmel (96-84) hangolt a finnek elleni derbire.

– Komoly menetben vagyunk, szombaton elég kemény mérkőzést játszottunk a Szegeddel, most pedig már jön egy újabb nemzetközi kupamérkőzés – fogalmazott az Egis Körmend trénere, Matthias Zollner. – Fontos, hogy frissek legyünk kedd estére – nemcsak testben, hanem fejben is. Utóbbi sokszor nehezebb, főleg ha több mérkőzést játszunk zsinórban. Érzésem szerint még mindig kiegyensúlyozatlan a játékunk, stabilabbá kellene tennünk, elsősorban erre törekszünk.

A Szeged elleni bajnokin is látszott, hogy voltak bizonytalanabb periódusaink, éppen ezért sokáig tartani tudta magát ellenfelünk. Kihasználta hibáinkat, védekezésbeli hiányosságainkat. De jön az újabb feladat. Azt mindenképpen leszögezném, hogy nem becsüljük le a Kataját. Aprólékosan kielemeztük ellenfelünk játékát, tudjuk, mire számíthatunk. Most már csak egy a lényeg: amit eltervezünk, azt meg is tudjuk valósítani a pályán!

A vendégegyüttes keretében három amerikai és egy kanadai légiós kap főszerepet a finn mag mellett. A Körmendnél vannak sérültek, Filipovic Stefan és Oroszi Bence is kisebb problémával küszködik, így mindkét fiatal játékos szereplése kérdéses a kedd esti találkozón – amelynek a Körmend az esélyese.