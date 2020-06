A halogyiak tekézője, Dévai Balázs volt a legeredményesebb hazai játékos

A Halogy SE-Boldizsár Trans tekézője, Dévai Balázs csapata rutinos, meghatározó játékosa.

Vasi tekés végzett az élen az NB I. nyugati csoportjának hazai pályán elért egyéni gurításai alapján összeállított ranglistáján. A Halogy játékosa, Dévai Balázs nyolc hazai – a halogyiak esetében szentgotthárdi – bajnokin átlagban 592,4 fát ütött. A bajnokságot öt fordulóval a vége előtt a koronavírus- járvány miatt törölték, Dévai Balázs amondó: a legrosszabbkor, hiszen csapata akár a dobogón is zárhatott volna.

– Gyermekkoromban nem szerettem a tekét, édesapám, Dévai József hosszú éveken át csapatvezető volt, és ugyan mindig vitt magával a meccsekre – de ez nekem inkább nyűg volt – mondta a 34 éves Dévai Balázs.

– Aztán egyik pillanatról a másikra megszerettem a sportágat, és 13 évesen elkezdtem tekézni. Huszonkét éves koromig Halogyon játszottam, majd két szezont Répcelakon, ahol NB I-es bajnokságot nyertünk, így szerepeltem a Szuperligában. 2012- ben visszatértem Halogyra. Ami az elmúlt bajnokságot illeti, bosszús vagyok, hogy félbeszakadt, hiszen valamennyi riválisunkat hazai pályán fogadtuk volna, és nekem is jól ment a játék. Az utolsó három hazai meccsemen 620 fa körül gurítottam. Egy dobogós helyet is elcsíphettünk volna. A gotthárdi pálya nekem nagyon fekszik, az ország egyik legjobb pályája, a csúcsom 646 fa. Ezt tavaly tavasszal gurítottam, érdekes, azelőtt az első sorban játszottam, de akkor az utolsó körben léptem pályára. S mivel ilyen jól dobtam, azóta is a befejező sorban szerepelek. A tekében 60 százalékban fejben dőlnek el a dolgok, a profi k tíz bemelegítő dobás után meg tudják mondani, milyen formában lesznek aznap. Én is így vagyok ezzel. A Haloggyal szeretnék érmet szerezni, ez a fő célom.