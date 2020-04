A később elítélt üzletember több trénert is „elfogyasztott”

A később bedőlt Lombard-cégcsoport ténykedése alatt a Haladás labdarúgócsapatának kispadján egymást váltották az edzők. Öt trénert fogyasztott el Bíró Péter.

A Haladást az elmúlt húsz évben irányító szakembereket bemutató sorozatunkban a Bíró Péter vezette Lombard-cégcsoport nem túl áldásos ténykedése során egymásnak adták a kilincset a Rohonci úti stadionban a trénerek. Az azóta jogerősen öt évre ítélt Bíró Péter 2002 nyarán érkezett az akkor NB I-ből kieső Haladáshoz.

A szurkolók nagy reményeket fűztek szombathelyi szerepvállalásá­hoz, de a végén keservesen csalódniuk kellett. A trénerek pedig sorban jöttek, s hamarosan mentek. A korábban a Haladással 1993-ban Magyar Kupa-ezüstérmet szerző Glázer Róberttal jutott vissza az ekkor Lombard FC Haladás néven szereplő vasi együttes az NB I-be, igaz, az utolsó fordulókban már Détári Lajos ült a kispadon.

Az első osztályban, 2003/04-es szezonban a korábbi világklasszis, a szurkolók körében népszerű labdarúgó azonban nem jött ki Bíró Péterrel, így egy Videoton elleni 3-0-s siker után vette a kalapját. Utódja – átmeneti megoldásként öt meccs erejéig – az addigi kapusedző, Gujdár Sándor lett, majd érkezett Bozsik Péter. A korábban a ZTE-vel bajnoki címig jutó trénernek kilenc meglehetősen sikertelen meccs jutott.

Aztán 2004 áprilisában Tóth Bálint is befutott Szombathelyre, a csapat azonban vele is az utolsó, 12. helyen végzett – de osztályozót játszott az NB II. ötödikjével, a Nyíregyházával. Az idegenbeli meccsen 1-0-ra nyertek a zöld-fehérek, a Rohonci úton pedig 1-1-re végeztek – így maradtak az első osztályban. Gondolta mindenki, kivéve Bíró Péter, a Haladás-drukkerek szemében általános közutálatnak örvendő (még szurkolói dalba is foglalt) „üzletember” ugyanis 2004 nyarán Pápára vitte az NB I-es jogot. Érdekesség, hogy a Nyíregyháza elleni visszavágón gólt szerző Illés Béla a szezon befejezése után jelentette be visszavonulását.

A Lombard-érában megfordult trénerek közül a korábbi szövetségi kapitány, Glázer Róbert később dolgozott Kecskeméten, Veszprémben, Hévízen – jelenleg MLSZ-ellenőrként rója a pályákat, többször megfordult Szombathelyen is. Détári Lajos szombathelyi edzősködése után nem kevesebb mint 19 csapatnál dolgozott, a csúcsot a ferencvárosi munkája jelentette. Jelenleg nem vállal szerepet a magyar futballban. Gujdár Sándor vasi ténykedése után ismét csak kapusedzőként dolgozott.

Bozsik Pétert a Haladás után 2006 márciusában a magyar válogatott szövetségi kapitányának nevezték ki, hozzá fűződik az akkor még félprofi, máltai nemzeti tizenegy elleni 2-1-es felejthetetlen zakó is. Igaz, azóta a magyar nemzeti tizenegy produkált ennél „emlékezetesebb” kudarcokat is… Bozsik később Tatabányán, Nyíregyházán is edzősködött, most az NB III-as Komárom vezetőedzője és az M4 Sport egyik szakértője is.

A sajátos nyilatkozatairól is ismert Tóth Bálint („elégedett nyugdíjascsapat benyomását keltettük”, „minden edző megrohad Pápán”) később többek között Szegeden és az ESMTK-nál is tevékenykedett. Glázer, Détári, Gujdár, Bozsik, Tóth – öt jó nevű edző, de igazán egyikük sem jó szívvel emlékezhet vissza szombathelyi munkájára – no és Bíró Péterre.