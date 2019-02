A Körmend búcsúzott a kupától

Elbukott az Egis Körmend a Jászberény elleni találkozón a Magyar Kupa első mérkőzésén, így a piros-feketék számára véget ért a győri megmérettetés.

A piros-feketék nem maradtak támogatás nélkül Győrben sem, több száz szurkoló kísérte el őket a Magyar Kupa nyitónapjára. A körmendi tábor szinte hazai hangulatot teremtett a győri arénában, ahol a kezdés kiegyenlített játékot hozott. És triplapárbajt is. Pitts kezdte, majd Bradford válaszolt. Alek­sandrov folytatta, majd jött ­Price, aki megmutatta, hogy neki kétszer egymás után is megy ugyanez. Ezzel meg tudott ugrani a Zollner-csapat öt ponttal, és magabiztosabbá is vált. A magyar mag, Csorvási és Ferencz is jól szállt be a padról, kilenc pontra tudta növelni előnyét a Körmend (10-19). Az etap végéig kapaszkodott a Jászberény, de az első kisszünetre maradt a nyolcpontos előny a Körmendnél. A második játékrész Csorvási duplájával indult, ezzel elérte a körmendi előny a tízpontos lélektani határt. De a folytatás nem volt fényes vasi szempontból, mert inkább a jászságiak kapcsoltak rá egy fokozatot. A tízpontos hátrányt hamar egyre faragta a JKSE, a körmendi kapitány, Ferencz hárompontosa mentőöv volt a vasiaknak. Komoly erőket mozgósított a Jászberény, így a vezetést is kiharcolta, ehhez kellett a szerb légiós, Rakic (38-35). Az etap utolsó percében

egálnál előbb a Jászberény javára billent az eredmény, de Thames tett róla, hogy a Körmend menjen el minimális előnnyel a nagyszünetre (45-46).

A második félidő elején sem tudtak elszakadni egymástól a felek, egálközelben mozgott az eredmény. Pitts és Németh Ákos komoly csatát vívott, az amerikai addig szerzett húsz pontjával a mezőny legeredményesebbje volt. Delas és Price lett húzóember a piros-feketéknél, sokat vállaltak, sikerrel. De a Jászberénynél is kezdtek belemelegedni a játékba, Pitts volt a vezér továbbra is, nem engedett a szorításból a Lazics-csapat. Bradford ügyeskedett be két kosarat a záró játékrész elején, majd Delas volt a biztos pont, a center palánk alatt többnyire megoldotta a feladatot. Zúgott a körmendi tábor, mindez nagyban segítette a vasiakat, mert átvették a vezetést (75-82). Ferencz és Bradford tette a dolgát, de Rakic mindenre tudott válaszolni, így hamar köddé vált a vasi vezetés. Komoly izgalmakat hozott a végjáték. Kapkodott mindkét fél, de a Jászberény volt fegyelmezettebb, és megnyerte a találkozót. A Körmend számára véget ért az idei Magyar Kupa. A jászberényi együttes története során először kvalifikálta magát a Magyar Kupa legjobb négy csapata közé.