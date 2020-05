A legjobb tornászok a sportiskolából a Delfinbe igazoltak

A tornasportban nagyon óvatosak, a szombathelyiek még nem tértek, térhettek vissza edzéseik színhelyére, az Arborétum Sportcsarnokba. De szerdától remélhetőleg már igen.

Arról már a Szombathelyi Sportiskolával kapcsolatos helyzetjelentésünkben szóltunk, hogy a serdülő tornászok nyolcfős csoportja Hüll Tamás és Csillag Tünde irányításával szabadtéren megkezdte a közös edzéseket. A Delfin SE-sek – köztük az ugráson Európa-bajnok és Eb-bronzérmes Dévai Boglárkával – viszont még csak készülődnek.

Bogi – Rácz Gábor és Vizer Erzsébet tanítványa – még a sportiskola tornászaként érte el a történelmi sikert 2018 augusztusában. Azóta – miután nagylábujján egy műtéti seb elfertőződött, és további beavatkozásokon is átesett – nem versenyezhetett. A visszatérés a koronavírus-járvány miatt várat magára. De az már biztos, hogy ő és öt társa a Delfin SE színeiben indul majd a versenyeken.

Klubot váltottak

A Delfin SE neve nem ismeretlen a szombathelyi sportéletben. A 2000-es sporttörvény kapcsán hívták életre, mert abban az önkormányzati intézményeket nem ismerték el sportszervezeteknek. Létre kellett hozni egy egyesületet, amely a sportiskolával kötött együttműködési szerződés révén szervezeti keretet adott a szövetségekhez való csatlakozáshoz. Öt évig a Szombathelyi Sportiskola összes szakosztályát így segítette ki a Delfin. 2004-től a sporttörvény már a sport­iskolákat is elismerte sportszervezeteknek. Elvileg tehát már nem volt szükség a Delfin SE-re, mégis megmaradt, mert jó néhány esetben önkormányzati cég nem, csak civil szervezet pályázhatott. És ha egy pályázat sikeres volt, azzal segítették a sportiskolai szakosztályok működését.

Újrarendeződés

2019 decemberében tartottak egy közgyűlést, ahol újrarendezte sorait a Delfin Sportiskolai Sportegyesület – de már csak a verseny- és szabadidős torna működtetése és segítése maradt a tevékenységi körében. Az elnöke az a Rácz Gábor lett, aki amellett, hogy tornaedző, 11 éven keresztül – 1999-től 2010-ig – önálló jogkörrel vezette a Szombathelyi Sportiskolát. Feleségével, edzőtársával, Vizer Erzsébettel és hat versenyzővel már nem a sport-

iskola, hanem a Delfin SI SE kötelékébe tartoznak.

– Szombathelyen az tendencia, hogy a sportiskolai szakosztályokból egy bizonyos életkor után a fiatalok felmenő rendszerben egy másik sportegyesületben folytatják. És az is, hogy a kiemelkedő eredményeket elérő klubok – például Dobó SE, Falco, SZAK, Haladás – kiemelt egyesületként „külön soron” szerepelhessenek a város sporttámogatási rendszerében. Tornában most nyílott erre lehetőség, miután az önkormányzat – elsősorban Tóth Kálmán sportbizottsági elnök közbenjárására – elfogadta a kérésünket, hogy a nemzetközi porondra érő versenyzőinket már ne a sportiskola színeiben kelljen versenyeztetnünk. A sportiskolán keresztül nagyon-nagyon körülményes volt a nemzetközi kapcsolatok tartása. Az élsportban sokkal gyorsabb, rugalmasabb ügyintézésre van szükség – magyarázta az okokat az edző házaspár. – Úgy éreztük, hogy úgy tarthatjuk biztonságban a legmagasabban képzett versenyzőinket, ha nem őrlődünk fel a papírmunkában, nem a magyarázkodásra mennek az energiáink, hanem mi hozhatjuk meg a döntéseket.

Három pilléren

A Delfin SE költségvetése három pilléren nyugszik – az önkormányzatnak a sportiskolától „külön sorra” átcsoportosított 12 millió forintja mellett a szabadidős tanfolyamokból származó bevételen és a Magyar Torna Szövetségtől, illetve az államtól érkező támogatáson. Ami a költségeket és a működtetést illeti, nehezen tud különválni a Delfin SE és a sportiskola. A nemzetközi eredményesség volt a fő ok, amiért az Arborétum sportcsarnokot megvásárolta az állam, és a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. kezelésébe adta. Az új tulajdonos, a Nemzeti Sportközpontok a korábbi havi 1,3, évi 15,6 millió forintos bérleti díj helyett jelképes összeget, évi 720 ezer forintot kér – ez óriási segítség. A tornaszövetség is az eredményesség nyomán nyújt segítséget szerek vásárlásával és felújításával – és ezeket a sportiskolások is használják. A szabadidős tanfolyamokból származó bevételek nagyobb részéből pedig a sportiskolás edzők minimálbérét egészítik ki – hogy meg tudják tartani őket.

Beütött a járvány

Alighogy a közgyűlés elfogadta a költségvetést, és külön sorra került 12 millióval a Delfin Sportiskolai Sport­egyesület, beütött a koronavírus-járvány, és az önkormányzat időlegesen zárolta a sporttámogatásokat. Egy ideig úgy tűnt, hogy két szék között a pad alá került a legjobb tornászok csoportja. A párbeszéd végül nyugvópontra jutott, az eredeti összeget 25 százalékkal csökkentve továbbra is számíthatnak a városra.

Nagy körültekintéssel

Aztán jött egy újabb megoldásra váró feladat, az edzések újraindítása, a terem takarítása, fertőtlenítése. Nagyon óvatosak, nem akarnak kockáztatni, gondoljunk csak Dévai Boglárka másfél éves pokoljárására. Igyekeztek nagyon körbejárni a dolgokat, a szövetség, az Országos Sport­egészségügyi Intézet, no és létesítmény-tulajdonos, a Nemzeti Sportközpontok válogatott kerettagokra vonatkozó szabályainak is megfelelni. Előírások vannak jócskán, konkrét útmutatás a hogyanokról jóval kevesebb. A lényeg: a versenyzőknek és a stábtagoknak is kettő-kettő – három nap különbséggel levett – COVID-19 PCR teszt negatív eredménye szükséges (darabja 42 ezer forint), hogy beléphessenek a terembe, aztán hetente még további két-két teszt, akkor már elég a szerológiai (ennek már csak 4000 forint darabja).

Jó hír: a csütörtöki első tesztelésen negatívnak bizonyult mindenki, és ha a hétfőn levett minták is ezt erősítik meg, akkor szerdán délután indulhat a munka a Farkas Károly utcai tornacsarnokban.