A Sárvár visszalépett az NB III.-ból – Három egyesület ismét nevezett

A Sárvár visszalépett az NB III.-tól, így 17 csapat alkotja a megyei I. osztályt. A megyei III. osztályban áll rajthoz a visszatérő Balogunyom, Nárai, Téglagyár trió.

Mivel a tavalyi, 2019/2020-as szezon a koronavírus-járvány miatt eredményhirdetés nélkül félbeszakadt, így sem kiesőt, sem feljutót nem hirdettek. A megyei I. osztály létszáma azért nőtt eggyel, mert az elmúlt két szezont az NB III.-ban töltő Sárvár nem vállalta a szereplést a harmadosztályban, visszanevezett a megyeibe. A megyei II. osztály mezőnye változatlan létszámmal, változatlan csoportbeosztással kezdte meg az őszt. Kisebb-nagyobb kihagyás után három településen indult újra a futball: a Nárai, a Balog­unyom és a Körmendi Téglagyár tért vissza a Vas megyei labdarúgás térképére – mindhárom klub a megyei III.-ban vitézkedhet. A Nagysimonyit viszont már nem találjuk a mezőnyben, az idén ugyanis nem indított csapatot az egyesület. A megyei III. osztály csoportbeosztásában egyetlen változás történt: az Oszkó-Győrvár a szombathelyi körzetből átkerült a körmendibe.

A megyei I. osztályban történt néhány edzőváltás az elmúlt időszakban. Sárváron a Rumból érkező Németh Balázs vette át a távozó Bojan Lazic helyét. A Rumban megüresedett tréneri pozíciót pedig Horváth Tibor töltötte be, aki játékos-edzőként irányítja a csapatot. Celldömölkön Haraszti Zsolt családi okok miatt szünetelteti a munkát, amíg visszatér a kispadra, addig Kelemen Kornél helyettesíti.

A megyei I. osztályban sokak szerint a Sárvár és a Vép fut majd versenyt a bajnoki címért. A Sárvár ugye az NB III.-ból tért vissza, míg a Vép az elmúlt években fokozatosan a bajnokság élcsapatává nőtte ki magát. Amikor márciusban félbeszakadt a szezon, a tabella élén állt.

– Alaposan megváltozott a játékoskeretünk, a tavalyi NB III-as állományból tulajdonképpen csak Potyi Gábor és Kovács Bálint maradt – árulta el a Sárvár FC új trénere, Kovács Balázs. – Tősgyökeres sárvári vagyok, megtisztelő, hogy a klub edzője lehetek. Ugyanakkor nehéz feladatra vállalkoztam – de nem lehetetlenre. A vezetőség új alapokra helyezte a sárvári labdarúgást, egy hosszú távon fenntartható klub kialakításán fáradozunk. Sárvári, sárvári kötődéssel bíró játékosokat próbálunk ismét sárvári mezbe öltöztetni.

Igyekeztünk visszacsábítani a régi futballistáinkat, és a jövőben próbálunk sokkal nagyobb mértékben építeni a saját utánpótlásunkra. A vezetőség adott időt az építkezésre. Egy olyan csapat alapjait szeretném lerakni az első idényben, amire a jövőben bátran lehet építkezni. Ugyanakkor én szeretek nyerni, szeretek trófeákért küzdeni. Éppen ezért azt remélem, hogy már rögtön a 2020/2021-es szezonban harcban leszünk a dobogóért – azt pedig kifejezetten csalódásként élném meg, ha nem lennénk ott az első öt-hat csapat között. Az esélyeket most még nehéz megítélni, de előzetesen úgy vélem, hogy a Vép ismét a bajnoki címért harcol majd, és jó erőt fog képviselni a Jánosháza is. De elképzelhető, hogy a Rummal és a Királlyal is számolni kell.

– A felkészülésünk remekül sikerült, erős csapatokkal játszottunk edzőmeccseket, az edzéslátogatottság is rendben volt – jelezte Török Richárd, a Vép edzője. – Motivált, sikerre éhes a társaság, bizakodó vagyok. Volt mozgás a keretünkben – szerintem erősödtünk a nyáron. Viszket F., Beke B., Takács Á. és Molnár G. személyében ugyanis minőségi labdarúgók igazoltak hozzánk. Hosszú a szezon, sok jó csapat szerepel a bajnokságban, nehéz esélyeket latolgatni. Mi szeretnénk a dobogó valamelyik fokát megcsípni. Az erőviszonyok talán az 5-6. forduló után rajzolódnak ki. Néhány sérülés nehezíti a dolgomat – de szerencsére erős, bő a keretünk.

A Celldömölk tavalyelőtt megnyerte a megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságot, a mögöttünk hagyott fél szezonban pedig harcban volt a címvédésért. De elképzelhető, hogy ezúttal szerényebb célokat jelöl ki a játékosok elé a patinás klub vezetése.

– Elég mozgalmas időszakot tudhatunk magunk mögött, jelentős változás történt ugyanis a játékoskeretünkben – tudtuk meg Kelemen Kornéltól, a CVSE ideiglenes szakvezetőjétől. – A tavalyi állományból mindössze négy játékos maradt, 12 futballistánk távozott. Természetesen igyekeztük pótolni a távozókat, sikerült is ügyes focistát szerződtetnünk. De új csapatot építünk, és a csapatépítés pedig mindig nehéz, időigényes feladat. Celldömölkön mindig a dobogó a cél, ennek megfelelően el fogunk követni mindent azért, hogy kiszolgáljuk a szurkolóinkat. Ugyanakkor úgy vélem, hogy a 4–8. hely a reális elvárás ettől az alakuló­félben lévő társaságtól. De abban biztos vagyok, hogy szorgalmas, szervezett, hajtós, motivált csapatunk lesz.

Akad, aki úgy véli, hogy az elmúlt években gyengélkedő Jánosháza is ott lesz a legjobbak között a végelszámolásnál.

– Elég nagy játékosmozgás volt a keretben a nyáron, sokan érkeztek, de sokan is távoztak – árulta el ifj. Molnár Károly, a Jánosháza mestere. – Szerettük volna minden játékosunkat megtartani, de sajnos Dornai Á., Laci B., Szabó T., Nyőgéri N., Vágusz P., Bognár A., Herczeg A. és Péter D. is a távozás mellett döntött. Helyettük érkezett Németh J., Huszár T., Szép D., Virágh M. és Büki M. Celldömölkről, Závecz E. Beledről, Pe­thő M. pedig Répcelakról. Az ifiből Zsákai B., Zsoldos D. és Szigeti Sz. került fel a felnőtt keretbe. A körülményeink nagyszerűek. Az önkormányzat és a klubvezetés tagjai, a szponzoraink, a szurkolóink maximálisan a csapat mellett állnak. Minden támogatást megkapunk – jó így dolgozni, pályára lépni. Első lépésként szeretnénk javítani a tavalyi szerényebb eredményeken. Bízom benne, hogy idén sikerül egy erős középcsapattá válnunk. Véleményem szerint az első hely a Vép és a Sárvár között fog eldőlni. A dobogóra talán a Körmend, a Király, a Szarvaskend, a Lukácsháza és a Répcelak érhet oda.

A megyei I. osztály első fordulójában rendeznek mindjárt egy Vép–Jánosháza derbit. A Kőszeg szomszédvári csatát vív a Csepreggel. A Körmend a kupacsata után ismét megmérkőzik a Répcelakkal.

Az 1. forduló menetrendje, szombat, 19.00: Kőszegi Lóránt FC–Csepregi SE (Horváth P.), Celldömölki VSE-Vulkán Fürdő–Rum KSC (Vass I.), Büki TK–Schott Lukácsháza SE (Papp Á.). Vasárnap, 17.30: Vép VSE–Jánosháza VSE (Harcsár R.), Egyházasrádóci SE–Lorry GM Kft. Szarvaskend (Bagoly G.), Csörnöc Gyöngye Vasvár VSE–Sárvár FC (Németh T.), Körmendi FC–Répcelaki SE (Talabér N.), Rábapatyi KSK–Király SE (Kondor T.).