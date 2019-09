A sárváriak második győzelme

Az NB III-as labdarúgó-bajnokság 8. fordulójában a Sárvár FC Skriba Máté találatával a Komárom vendégeként szerzett értékes három pontot.

A Sárvár második győzelmére hajtott, a Komárom két vereség után akart javítani.

Komárom VSE–Sárvár FC 0-1 (0-1). – Komárom, NB III-as labdarúgó-mérkőzés, vezette: Altorjay.

Sárvár: Horváth B. – Tratnyek (Valkoszki, 46.), Pados, Kertai, Keresztes – Schimmer, Németh E. – Pető, Skriba, Faggyas (Kun, 46.), Rajzinger (Kovács B., 56.). Edző: Bojan Lazics.

Gólszerző: Skriba (45.).

Mivel a sárváriak is felvállalták a nyílt sisakos játékot, jó első félidő kerekedett. A hazaiaknak több gólhelyzete is akadt, de Horváth Brúnón nem tudtak kifogni. A vasiak is bátran kezdeményeztek; a félidő közepén egy pontrúgás után jogos 11-estől fosztotta meg őket a játékvezető, amikor a kezezés után nem ítélt büntetőt. A legjobbkor érkezett Skriba Máté találata: jobb oldali támadásból két-három csel után a hosszú sarokba lőtt (0-1) – előnnyel mehetett szünetre a Sárvár.

A második félidőben a szerkezetet váltó sárváriak szorításában a hazaiak nem tudták gólra váltani mezőnyfölényüket. Közben azért a vasiak is veszélyeztettek, igaz, gólhelyzetbe már nem kerültek. A Sárvár FC-nek tehát sikerült megszereznie második győzelmét – megérdemelten hozta haza idegenből a három pontot.

Bojan Lazic: – Nagyon jó mérkőzést játszottunk. Az első félidő nem egészen úgy alakult, ahogy terveztük. A szünetben lecseréltem két játékost, aki gyengébben teljesített – a második félidő már teljesen a miénk volt. Megérdemelten nyertünk egy papíron jobb csapat ellen, elégedett vagyok a játékosaimmal.

További eredmények: Puskás Akadémia II.–Érd 0-2, Ménfőcsanak–MOL Fehérvár II. 0-0, Lipót–Pápa 0-1, Mosonmagyaróvár–Hévíz 3-0, Nagykanizsa–BKV 1-3, III. Kerület–Balatonlelle 5-0, Bicske–Veszprém 1-0.