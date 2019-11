A sereghajtó vendége lesz az éllovas Falco

Az NB I.-es kosárlabda-bajnokság 8. fordulójában a címvédő Falco-Vulcano Energia KC Szombathely a nehéz időszakot élő Jászberény vendége lesz (vasárnap, 18.00).

A Falco kedden még a Bajnokok Ligájában szerepelt, a Besiktas vendégeként fárasztó, kemény meccset vívott Isztambulban, úgy a negyedik negyed elejéig tartotta magát, de végül 74-49-re kikapott. Az NB I.-es pontvadászatban azonban még nem ismerkedett meg a vereség érzésével a címvédő, eddig mind az öt bajnokiját megnyerte. Jászberényben más a helyzet; a tavaly remeklő alakulat az idén igencsak gyengélkedik, mind a hét meccsét elbukta, sereghajtóként várja a Falcót. A sok fiaskó miatt a klubvezetés november elején edzőt is váltott, elköszönt Nikola Lazictól – most ideiglenes stáb irányít. Ráadásul egyik légiósát, Staten Juwan Marquezt is elküldte a JKSE, több játékosa pedig sérüléssel bajlódik. Ilyen előjelek után a Falco a kötelező győzelemért lép pályára.

A Falco centere, Juvonte Reddic is bízik a győzelemben, de nehéz mérkőzésre számít. A 27 éves, 206 centis játékos tavaly nyáron érkezett Szombathelyre – miután megjárta többek között Görögországot, Olaszországot és Belgiumot is. Gyorsan beilleszkedett a Falcóba, kulcsemberként – és a liga egyik legjobb centereként – segített begyűjteni a bajnoki címet. A drukkerek nagy örömére Reddic maradt a Falcóban, a nyáron újabb egy évre kötelezte el magát. Az amerikai légiós nem kényelmesedett el, mind a bajnokságban, mind a Bajnokok Ligájában kifejezetten jól teljesít, továbbra is erőssége a csapatnak – és természetesen nagy kedvence a szurkolóknak.

– A nyáron volt több érdeklődés irántam, de örömmel mondtam igent a Falco hosszabbítási ajánlatára – jelezte Juvonte Reddic. – Elsősorban azért, mert Szombathelyen ismét megtaláltam az örömömet a játékban. A klub jól szervezett, a háttér rendezett, a körülmények minden igényt ki­elégítenek, a szakmai stáb profi, felkészült – csak a kosárlabdára kell koncentrálnom. A rajongók csodálatosak, mindig parádés hangulatot teremtenek, tényleg szeretik a csapatot. Ha egy játékos ilyen közegben kosarazhat, akkor nincs oka klubot váltani. A tavalyi szezon amúgy is csodálatosan sikerült. A pályafutásom meghatározó szezonja van mögöttem, hiszen első alkalommal nyertem bajnokságot. Fantasztikus csapatnak lehettem a tagja, különleges kötelék volt a játékosok között, testvérként tekintettünk egymásra – nagyon sajnáltam, amikor véget ért a közös utazás. Szerencsére a tavalyi keretből sokan maradtunk. Arra a kérdésre, hogy a tavalyi vagy az idei csapat az erősebb, nehéz válaszolni. Most jók vagyunk, de szerintem még több van bennünk. Úgy érzem, hogy ismét nagyszerű évünk lehet a magyar bajnokságban. Ugyanakkor még messze a vége, még sok munka vár ránk. Az pedig külön öröm számomra, hogy a Bajnokok Ligájában bizonyítottuk, hogy a Falco nemzetközi porondon is ütőképes. Jászberénybe győzni megyünk, de nem szabad lebecsülni a riválist – tért át a soros feladatra Reddic. – Az ellenfelünknek nincs veszítenivalója, felszabadultan, ráadásul saját közönsége előtt játszhat. A címvédőt mindenki meg akarja verni, a Falco ellen mindenki kettőzött erővel küzd. Azt várom a társaimtól, hogy mindenki energiától duzzadva kosarazzon – ha odatesszük magunkat, akkor nem lehet baj.