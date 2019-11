A Szombathelyi Haladás támadásban gyengén teljesített

A labdarúgó NB II. 17. fordulójában a Szombathelyi Haladás a második percben bekapott góllal 1-0-ra alulmaradt a Budafok otthonában.

Desits Szilárd, a Szombathelyi Haladás megbízott edzője két helyen változtatott a legutóbbi, Vác elleni győztes csapaton. Nyári Patrik és Gaál Bálint helyett Jancsó András és Tóth-Gábor Kristóf került a kezdő tizenegybe.

A nyirkos, esős időben rosszabbul nem is kezdődhetett volna a mérkőzés a szombathelyiek számára. A második percben Opavszky 18 méteres, jobbról leadott lövése a védőkről a bal szélen álló Szabó Mátéhoz pattant, aki öt méterről a hosszú, bal sarokba helyezett (1-0). A gólt követően egy ideig kiegyenlített játék folyt a nehéz, mély talajú pályán. A félidő derekán Desits Szilárd átszervezte csapatát, Jancsó András a védősorból eggyel feljebb húzódott, a Haladás átállt a 4-3-3-as formációra. Ettől kezdve a szombathelyiek domináltak, a budafokiak térfelére tevődött át a játék. A vasiak két Novák Csanád-fejessel veszélyeztettek, de mindkettő elkerülte a kaput.

Hatalmas mezőnyfölényen futballoztak a vendégek, a hazaiak kontrákra rendezkedtek be. Főleg két gyors csatárukat keresték labdáikkal. A 42. percben egy hosszan előrevágott labdánál elcsúszott a hazaiak középhátvédje, Króner, Novák azonban hosszan vette át a labdát és végül odalett a lehetőség. Pörgős, jó iramú első félidőt produkáltak a csapatok, ám igazán komoly helyzet egyik oldalon sem alakult ki.

Szünet után az 56. percben Horváth jobb oldali beadását Szabó nyolc méterről lőtte kapura, de Gyurján bravúrral védett. Az első félideihez képest kissé ellaposodott a találkozó, a szombathelyiek próbálkoztak becsülettel, de kapura vajmi kevés veszélyt jelentettek. Küzdöttek, akartak a vasiak, többet is birtokolták a labdát ellenfelüknél, de hiányzott az igazi átütő erő támadásaikból. Desits Szilárd mindent megpróbált, egymásután cserélte be támadóit, előbb Gaál Bálint, majd Szekér Ádám, a hajrában pedig Szalay Szabolcs is beállt – mindhiába, egyikük sem tudott helyzetbe kerülni, vagy gólt szerezni. Az utolsó percekben mindent egy lapra feltéve mentek előre a szombathelyiek az egyre nehezebbé, mélyebbé váló talajon, de a budafokiak szervezetten védekeztek, nem engedték helyzetbe kerülni a vasi zöld-fehéreket.

Összességében küzdelmes, változatos mérkőzést vívtak a csapatok. A Haladás a találkozó döntő részében mezőnyfölényben futballozott, ám kapura kevés veszélyt jelentett. A válogatott mérkőzések miatt két és fél hét szünet következik a bajnokságban, a szombathelyiek legközelebb november 27-én Tiszakécskén lépnek pályára.

További eredmények: Békéscsaba–Soroksár 1-0, Vác–Gyirmót 0-0, Nyíregyháza–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 3-0, Kazincbarcika–Csákvár 3-1, Ajka–Dorog 0-0, MTK–Siófok 3-0, Vasas–Szolnok 0-0, Tiszakécske–Budaörs 0-5.

A Balmazújváros kizárása miatt az ETO FC Győr szabadnapos volt.

Jegyzőkönyv

Budafoki MTE–Szombathelyi Haladás 1-0 (1-0). – Budapest, BMTE sporttelep, 300 néző, NB II-es labdarúgó-mérkőzés, vezette: Horváth T.

Budafok: Póser – Opavszky, Króner, Romi, Gohér – Micsinai (Kulcsár, 85.), Oláh B. – Horváth R. (Margitics, 58.), Soltész, SZABÓ M. (Vankó, 68.) – KOVÁCS D. Edző: Csizmadia Csaba.

Haladás: Gyurján – Habovda, JAGODICS, Németh Milán, Jancsó (Gaál, 54.), Bosnjak – Kiss B. (Szalay, 78.), Holdampf – Tóth-Gábor (Szekér, 62.), Novák, Medgyes. Megbízott edző: Desits Szilárd.

Gólszerző: Szabó M. (2.).

Sárga lap: Jancsó (6.), Soltész (70.), Szekér (78.), Bosnjak (86.).