A Szombathelyi Haladás vasárnap a Debrecent fogadja

A labdarúgó NB II. 19. fordulójában vasárnap 16.15-kor (tv: M4 Sport+) a Szombathelyi Haladás zárt kapus mérkőzésen az első helyen álló Debreceni VSC-t fogadja.

A 19. körrel lemegy a bajnokság első fele, azaz a fordulót követően már minden csapat találkozott mindenkivel egy bajnokin. Az utóbbi hetekben kiválóan szereplő Szombathelyi Haladás szerdán a Budaörs ellen Tatabányán 4-0-ra kikapott, ezzel elszenvedte a 2020/21-es bajnokságban eddigi legnagyobb különbségű vereségét. Nagy gond nincs, hiszen a Hali 29 ponttal továbbra is a hatodik helyen áll a tabellán. Más kérdés, hogy vasárnapi ellenfele, a Debreceni VSC ellen a szerdán látottaknál sokkal, de sokkal több kell majd. A feljutásra egyik nagy esélyes, a Kondás Elemér vezette listavezető DVSC eddigi 18 bajnokijából ugyanis 12-t megnyert és mindössze egyszer, augusztus 23-án kapott ki – akkor a Gyirmót 1-0-ra legyőzte a hajdúsági gárdát.

A piros-fehérek szerezték a legtöbb gólt (42) a bajnokságban, legutóbb a Nagyerdei Stadionban 4-1-re verték a Szentlőrincet. Habár korábban a Lokit is elérte a koronavírus-járvány, mára már valamennyi játékosa hadrafogható. A tavasszal az első osztálytól búcsúzó DVSC kerete NB I-es szintű, Bódi Ádámot, Pintér Ádámot, Tischler Patrikot, vagy éppen Szatmári Csabát nem kell bemutatni. Nyáron ráadásul Gróf Dávid érkezett a kapuba, aztán nem sokkal később ­Varga József, Korhut Mihály és Dzsudzsák Balázs is hazatért.

– Sajnos egy már régóta koronavírusos játékosunk negatív tesztje után ismét pozitívat produkált – mondta Mátyus János, a Haladás vezetőedzője. – Miatta és a többi koronavírusos játékosunk miatt felvetődött, hogy halasztást kérünk, de végül úgy döntöttünk, hogy amíg a Haladás ki tud állni egy meccsre, addig játszani is fog. Ez a folytatásban is így lesz. Kardinális kérdés, hogy bármilyen összeállításban is álljon fel a védelmünk, sokkal stabilabban kell játszania, mint legutóbb Tatabányán. Természetesen a megfelelő csapatvédekezés is fontos, és biztos vagyok abban, hogy kiugró kapusteljesítményre is szükség lesz. Támadásban

pedig aktívabban kell futballoznunk. A Budaörs elleni vereség kisiklás volt, az ismert okok miatt ott benne volt a pakliban, hogy alulmaradunk – persze nem így, négy gólt kapva. A vasárnapi mérkőzés és a bajnokság esélyese a Debrecen, tiszteljük ellenfelünket, de ha minden összejön, akkor nem lesz egyoldalú a mérkőzés. Habár a Loki tavasszal meglepetésre kiesett az

NB I-ből, a másodosztályban hétről hétre bizonyítja, hogy első osztályú gárda. Egyénileg és csapatként is roppant erős a DVSC. De bármilyen összeállításban is lépünk pályára, nagyon nehéz kilencven percet akarunk okozni ellenfelünknek.

(Kiemelt képünkön: Verpecz István hosszú éveket töltött el Debrecenben – de már a Hali kapuját védi)