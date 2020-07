A Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia újra parkettre lépett

Első nyári felkészülési mérkőzésén a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia női NB I-es csapata 26-25-re verte a Mosonmagyaróvárt.

Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia–Motherson Mosonmagyaróvár 26- 25 (14-11). – Szombathely, Arena Savaria, 200 néző, női felkészülési kézilabda-mérkőzés, vezette: Altmár, Horváth M. SZKKA: Tomasevics – Orbán 2/2, Agbaba, Horilska 8/2, Bandelier 5, Pődör R. 4, Csire 2. Csere: Balogh (kapus), Horváth P. 3, Mayer 2, Szendrei, Varga. Edző: Marosán György.

Marosán György, a vasiak edzője a meccs előtt hangsúlyozta, hogy a legutóbbi NB I-es bajnokságot 9. helyen záró Mosonmagyaróvár ellen nem az eredmény, hanem az a fontos, hogy a hosszú kihagyás után a lányok élvezzék a játékot, átéljék a versenyhelyzetet – emellett lényeges a jó mentalitás. A vasiak frissen kezdték a meccset, Csire lerohanásból szerzett gólt, majd Horilska értékesítette az általa kiharcolt hétméterest, aztán Bandelier is betalált (3-0). A vendégek is elkapták a fonalat és rövidesen fordítottak (3-5). Mindkét oldalon nagy volt a rohanás, az előkészítetlen lövés, látszott, hogy a csapatok régen játszottak már meccset. Potyogtak a gólok, a védekezésre kevés figyelmet fordítottak az együttesek, sokkal inkább élvezték a játékot. Öt perccel a félidő lefújása előtt nemcsak a meccs képe, az eredmény is egál (10-10) volt.

Az ukrán Horilska volt elemében, az első félidőben öt gólt szerzett, az SZKKA a szünetben 14-11-re vezetett. A második félidő az ukrán beálló két találatával indult. Majd Tóth büntetője után a hazaiak korábban csereként beállt kapusa a jobb térdére esett, Horilska ölben vitte le a pályáról a megsérült Baloghot. A folytatásban sem tudott ellépni egyik csapat a másiktól, az SZKKA egyet megőrzött előnyéből a meccs végére: 26- 25. Elsőre nem volt rossz!