Alpok Adria Kupa-negyeddöntő körmendi vereséggel

Egynegyednyi lendületes játék után kevesebb koncentrációval játszott az Egis Körmend, ami a házigazda cseheknek kedvezett, így otthon tartották a győzelmet az Alpok Adria Kupa negyeddöntőjének első mérkőzésén.

Jól kezdődött az Egis Körmend prágai vendégjátéka. A piros-feketék hozták el a labdát a feldobásnál, és két gyors Hammonds-kosár után Thames is betalált. Sehnal volt az első pontszerző a hazaiaknál, de továbbra is a Körmend volt ponterősebb. Bekezdett Price is, és Thames sem adta alább. A 7. percben Price triplájával és a körmendi csapatkapitány kétpontosával már 11-20 állt az eredményjelzőn. Nem sokat foglalkozott a védekezéssel a cseh együttes, ami jól jött a Körmendnek, mert jól kihasználta a helyzeteit, így nagyobb előny birtokába került az első kisszünetre (18-30). A második etap Mares triplájával kezdődött, kezdett zárkózni a hazai csapat. Most több hibával játszott Matthias Zollner csapata, a csehek meg jobban összpontosítottak, Bohm hárompontosával már egy 8-0-s sorozatnál jártak. A Körmendnek percekig nem termett babér. Most Bradford próbálkozásai is kifelé pattantak, Price távoli dobása meg gyűrűt sem ért. Mares újabb sikeres trojkájával előbb három pontra, majd Stevanovic duplájával egy pontra jött fel a hazai gárda. Price büntetője után Ferencz hárompontosa a legjobbkor jött a Körmendnek, aki ezzel megadta az ütemet a folytatáshoz. Németh Ákos jól megkomponált ziccerrel segítette a csapatát, majd Delas csinálta meg ugyanezt, de a center egy büntetővel is megfejelte két pontját. Ezzel újra megnyugtató, tízpontos előny birtokába került a körmendi alakulat (31-41). De Bohm nem sokáig engedte örülni a Körmendet, szorongatott helyzetből újabb triplát szerzett, ráadásként meg dobhatott egyet. Látványelemek is tarkították a játékot a félidő hajrájában, Price asszisztját Hammonds húzta a gyűrűbe. A második negyedben nem volt olyan meggyőző a Körmend, de még így is vezetett a nagyszünetre (36-45).

A második félidő első kosara Delas nevéhez fűződött, de Sehnal előbb hárompontost, majd egy duplát hozott csapatának, így meccsben tudta tartani magát a Prága. A negyed derekán nagy rohamra indultak a csehek, Bohm volt a vezér, de Stevanovic is sokat hozzátett, utóbbi pontjaival a negyed derekán egyenlíteni tudtak a prágaiak (54-54), majd át is vették a vezetést. Thames triplájával megint vezetett a vasi együttes, de nem engedtek a csehek sem, így nem tudtak elszakadni egymástól komolyabban a felek. Az utolsó negyed kétpontos prágai vezetéssel kezdődött, de az igen jól játszó Appleby mozdított a hazaiak javára először. A Körmendnél Bradford és Csorvási tartották a frontot egy darabig. A 33. percben Bohm és Tuma is triplázott, ez nagy lendületet adott a házigazdáknak (75-69). A végjáték is egyértelműen a hazaiaké volt, megérdemelten nyertek. A Körmend enerváltan játszott és a mérkőzés végére le is eresztett.