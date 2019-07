Átugrotta a lécet a Szentgotthárd

Nagyszerű finissel teljesítette a célkitűzést, megőrizte első osztályú, szuperligás tagságát a Thermalpark-Szentgotthárdi VSE férfi tekecsapata.

Egy évvel ezelőtt az NB I-ből – a nyugati csoport megnyerésével – egy más dimenzióba került a Thermalpark-Szentgotthárdi VSE együttese: a 2018/19-es szezonban bemutatkozhatott az első osztályban, a Szuperligában. Újoncként a bent maradást tűzték ki célul az utánpótlás-neveléssel is komolyan foglalkozó gotthárdiak – és azt, hogy fiatalokat is építenek be a csapatukba. Enyhén szólva zaklatott volt a szezon eleje, a klubok jó része még a pontvadászat megkezdése után is tiltakozott az új rendszerű versenykiírás ellen – de aztán kénytelen-kelletlen mindenki beállt a sorba. Két hatcsapatos csoportban alapszakaszt rendeztek, majd a végső helyezéseket felső- és alsóházi rájátszásban döntötték el. A Szentgotthárd az alapszakasz után két győzelemmel, nyolc vereséggel kieső helyen állt, a rájátszásban viszont hat győzelmet is aratott, ezzel megszerezte az alsóház második helyét – összességében a nyolcadik helyen zárta első szuperligás szezonját.

– Nem volt könnyű szezon, de átugrottuk a lécet – kezdte Tróbert József, a csapat egyik vezetője, edzője (a másik Cserpnyák Árpád). – Óriási a különbség a két osztály között, idő kellett az akklimatizálódásra. Az ősszel csúsztak be olyan vereségek, amelyeket tavasszal már győzelemre sikerült változtatni. Közben rengeteg sérülés is közbeszólt, alig egyszer-kétszer tudtunk a legerősebb összeállításban pályára lépni. Ez a tény tovább növeli a tavaszi dicsőséges hadjáratunk értékét. Ha az egyéni teljesítményeket tekintjük, mindenki hozzátette a magáért a csapat eredményéhez, két fiatal játékosunkat viszont mindenképpen kiemelnék. Cserpnyák Martin 17 évesen is vezére tudott lenni a csapatunknak, egyéniben pedig országos iskolai bajnoki címet szerzett. Rajta kívül még a szintén 17 éves Karba Bálint is meghatározó játékosa lett a felnőttcsapatunknak. Kevés olyan klub van az országban, amely három válogatottat is ad. Karba Bálint és Cserpnyák Martin az ifjúsági, Koltai László pedig a +60-asok világbajnokságán szerepelt.

– A következő idényben is a bent maradás lehet a célunk – folytatta Tróbert József. – Ugyan a bajnokságban ismét visszatér a szövetség a korábban jól bevált őszi és tavaszi körmérkőzéses formára, az eddigi kettő helyett azonban négy kieső lesz, mert tízre akarják csökkenteni a szuperligás csapatok számát. Két játékosunkra nem számíthatunk. A 72 esztendős Koltai László abbahagyja, Horváth Viktor pedig családi és munkahelyi okok miatt szünetelteti a játékot. Zalaegerszegről Takács Tamás érkezik hozzánk, aki az ország top 20–30 játékosa közé tartozik. Nagyon jó közösségbe érkezik, átlagéletkort tekintve csikócsapat a miénk, és jó pár évig még az is marad.

Heti két-három edzéssel már megkezdtük a felkészülést, és majd felkészülési mérkőzéseket is játszunk.