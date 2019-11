Bajnokok Ligája: a német Bonn együttesét gázolta el a Falco KC

A kosárlabda Bajnokok Ligája 4. fordulójában a Falco Vulcano Energia KC Szombathely parádés játékkal gázolt át az amúgy komoly erőt képviselő német Bonn együttesén – 32 pontot (!) vert ellenfelére.

A Bonn két győzelem egy vereség, míg a Falco két vereség, egy győzelem után várta a szombathelyi BL-mérkőzést. A hazai szurkolók két ismerős arcot is felfedezhettek az ötszörös bajnoki döntős, háromszoros kupaezüstérmes német csapat soraiban a Kaposváron megfordult Branden Frazier, valamint a korábbi körmendi Trey McKinney-Jones személyében. Érdekesség, hogy Falcót erősítő Ron Curry pedig a 2017/2018-as szezonban pattogtatott a Bonn együttesében.

A Falco kezdte jobban a meccset. Remek támadójátékkal, jó védekezéssel. Reddic rögtön négy ponttal nyitott, jelezve, hogy továbbra is jó formában van. Curry jegyezte a találkozó első tripláját. Meglépett a házigazda (4. perc: 11-4). Gyorsabbnak, pontosabbnak tűnt a Falco. Időközben a Bonn rendezte a sorait, agresszívabb kosárlabdára váltott. De könnyedén verte vissza a házigazda az ellenfél felzárkózás kísérletét, továbbra is kézben tartotta a meccset. Lake roppant hasznos játékkal szállt be a padról (8. perc: 20-11). A Bonn próbált rohanni, de rendre felállt védelemmel találta szemben magát – amely remekül működött. Kaptak egy kis bírói támogatást a vendégek, így csak tíz pontot vert ellenfelére az első negyedben a házigazda. És a Falco robogott tovább, négy hazai pont után kért időt a német együttes (11. perc: 28-14). Jól jött vissza a pályára a vendég, végigvitt néhány gyors leindítást, tíz pont alá csökkentette a hátrányát – Gasper Okorn rögtön maga köré gyűjtötte tanítványait (14. perc: 31-22). De kicsit megtorpantak a hazaiak, sok dobást rontottak – jókor jött Curry triplája. A játékvezetők nagyon tisztelték a német csapatot, a Bonn pedig élt a lehetőséggel, sorozatban dobálta a büntetőket – hiába tüntetett harsányan a szombathelyi szurkolótábor. Curry korán begyűjtötte harmadik hibáját. Fogyott a hazai előny, kapkodott a Falco. De az etap utolsó két kosara a szombathelyieké volt – Perl vállalta magára a vezér szerepét –, így hét pontos vasi fórt mutatott az eredményjelző a szünetben (20. perc: 40-33).

Perl-trilpa nyitotta a harmadik etapot, majd jöttek a további hazai pontok. Ismét villámrajtott vett a házigazda (23. perc: 47-33). Motiváltan, csapatként játszott a magyar bajnok – a szurkolók pedig élvezték a látványt. Nem tudta tartani a lépést a Bonn, kétségbeesett távoli dobásokkal próbálkozott – sikertelenül. Közelített a 20 (!) ponthoz a hazai fór, amikor időt kért a bonni kispad. Majd Lake büntetőivel át is lépte a 20 pontot a különbség (25. perc: 57-36). A Bonn nem adta fel, keményen küzdött, próbált visszajönni a meccsbe. De sok labdát lopott, jól lepattanózott, sok gyors támadást vitt végig a parádésan védekező, gyilkos tempót diktáló Falco. Így biztos előnye birtokában vághatott neki a negyedik negyednek (30. perc: 62-42). A Bonn minden mindegy alapon nekiesett ellenfelének. De a Falco nem engedett ki, koncentrált játékkal rukkolt elő, rutinos csapat módjára tette a dolgát. Filipovity percei és pontjai következtek, Reddic sem lassított. Érett a kiütés (36. perc: 83-53). Harminc pontos hátrányból már nem volt visszaút a vendég számára. Szét is esett a Bonn. A Falco pedig nem kegyelmezett megrogyott ellenfelének, amely szinte csak büntetőből tudott a gyűrűbe találni. Végül 32 pontot vert ellenfelére a parádézó Falco.

A két csapat ezúttal nem volt egy súlycsoportban, a Bonn nem tudta tartani a lépést a Falcóval.