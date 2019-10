Bajnokok Ligája: Falco KC–PAOK

A kosárlabda Bajnokok Ligája 2. fordulójában a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely kedden 18 órakor a görög PAOK gárdáját fogadja.

Mind a két csapat vereséggel kezdte a sorozatot: a Falco Franciaországban kapott ki a Dijontól (68-87), míg a PAOK hazai pályán a török Besiktastól (60-69). A Falco a harmadik negyed közepéig tudta tartani a lépést riválisával, a PAOK viszont szűk öt perccel a vége előtt még 60-55-re vezetett, ám a Besiktas egy 14-0-s rohammal fordított és nyert.

A PAOK kétszeres görög bajnokként (1958/1959, 1991/1992), háromszoros kupagyőztesként (1983/1984, 1994/1995, 1998/1999) érkezik Szombathelyre. A nemzetközi porondról is vannak sikerei: az 1990/1991-es szezonban megnyerte a FIBA Saporta Kupát, az 1993/1994-esben pedig a FIBA Koracs Kupát. A PAOK a tavalyi bajnokság alapszakaszát az ötödik helyen zárta (15 győzelem/11 vereség), a negyeddöntőben azonban rögtön véget is ért számára a pontvadászat, a későbbi ezüstérmes Promitheas Patras búcsúztatta. Az idei szezonban egyelőre nem fut a PAOK szekere, ugyanis négy forduló után egy győzelemmel és három vereséggel a 14 csapatot felvonultató tabella nyolcadik helyén áll. Érdekesség, hogy falcós kötődése is van a klubnak: 2007-ben néhány mérkőzés erejéig a csapat játékosa volt Horváth Zoltán is.

– Kielemeztük az első BL-meccsünket, megpróbáljuk hasznosítani a Dijonban szerzett tapasztalatokat – mondta Gasper Okorn, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely mestere. – Tudjuk, hogy a jövőben jobban kell játszanunk, de azt is tudjuk, hogy az idő előrehaladtával egyre jobbak, összeszokottabbak, hatékonyabbak leszünk. Csütörtökön érkeztünk haza Franciaországból, volt időnk gyakorolni, alaposan fel is készültünk görög ellenfelünkből. Igaz, nehezítette a dolgunkat, hogy Filipovity, Bíró és Váradi is hagyott ki edzéseket betegség miatt, de talán mindhárman vállalják a játékot. A PAOK jó csapat. A szakmai stáb kilenc játékost forgat. A két amerikai irányító-hátvéd, JeQuann Lewis és Adam Smith szabja a fazont, mindketten képesek váratlan megoldásokra. A PAOK teljesen más stílusban játszik, mint a Dijon. Csapatként, szervezetten kell kosaraznunk, figyelnünk kell a védekezésre, a gyors visszarendeződésre. Türelmes, pontos játékot várok a fiúktól. Szeretnénk élvezni a meccset és kiszolgálni a szurkolóinkat. Azt megígérem, hogy harcolni fogunk a végsőkig!