BL: az egyik legerősebb csapatot fogadja a Falco

A kosárlabda Bajnokok Ligája 8. fordulójában a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely a listavezető, bombaerős francia JDA Dijon gárdáját fogadja kedden 18 órakor.

A már 23 bajnoki óta hibátlan Falco kellemetlen emlékeket őriz ellenfeléről, hiszen éppen a Dijon ellen kezdte meg a BL-szezont, és rögtön kiadós vereségbe futott bele Franciaországban (68-87) – persze azóta rendezte sorait, felvette a BL tempóját. Többek között hazai pályán még nem talált legyőzőre: beszámítva a selejtezőket is már öt meccse veretlen a nemzetközi porondon – ez azért megsüvegelendő teljesítmény. A Falco (3 győzelem/4 vereség) 5. a nyolccsapatos D csoportban, míg a Dijon (5/2) a rangsor élén áll.

A 139 éves francia alakulat meghatározó csapata hazája bajnokságának, a tavalyi szezont bronzéremmel zárta, kétszer nyert kupát (1993, 2006), de bajnok még nem volt. Jól teljesít idén is, tíz győzelemmel, három vereséggel harmadik a francia tabellán. Utolsó két bajnokiját és az előző BL-meccsét is megnyerte, jó formában érkezik Szombathelyre. Érdekesség, hogy a 33 éves amerikai David Holston személyében a Dijon mezében pattogtat a tavalyi francia alapszakasz MVP-je. A Dijon öt amerikai, hét francia kosarast vonultat fel, rendre bő rotációval operál.

– Ismerjük a Dijont, tudjuk, hogy mire számíthatunk ellenfelünktől, igyekeztünk becsülettel felkészülni a mérkőzésre – fogalmazott Gasper Okorn a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely mestere. – Úgy gondolom, hogy a szezon eddigi legnehezebb próbatétele vár ránk, a csoport egyik legerősebb csapatát fogadjuk. Ellenfelünk nagy formában van, jól működik csapatként, és egyénileg is kiváló kosarasokat vonultat fel – gyors, magas, erős, képzett játékosokat. A Dijon rengeteget fut, keményen kosárlabdázik, negyven percen keresztül képes erős tempót diktálni. A kulcs ezúttal is a védekezésünk minősége lesz, valamint ügyelnünk kell a lepattanózásra. A franciaországi meccsen mindkét játékelemben alulmaradtunk, amiért súlyos vereséggel fizettünk – sok pontot kaptunk lerohanásból. A szervezett játék mellett bátor, magas intenzitású kosárlabdát várok el a csapatomtól. Szeretnénk mi irányítani a meccset, a győzelemért lépünk pályára. Hangsúlyoztam a fiúknak, hogy a Dijon ellen nem lesz elég csak az izmokra hagyatkozni, ha nyerni akarunk, akkor a fejünkre is szükség lesz. Tiszteljük a Dijont, de nem félünk tőle, harcolni fogunk keményen! Teljes a keretünk. És számítunk ismét a közönségünk támogatására.