BL: Olaszországban kapott ki a Falco

A kosárlabda Bajnokok Ligája 6. fordulójában a Perlt és Váradit is nélkülöző Falco-Vulcano Energia KC Szombathely az olasz Happy Casa Brindisi vendégeként kapott ki nagy csatában.

Az olasz élcsapat minden hazai BL-meccsét megnyerte, a szombathelyi gárda pedig még nem tudott diadalt aratni idegeneben. Ráadásul a Falcónál Reddic, Váradi és Perl is sérüléssel bajlódva utazott el Olaszországba, míg az ugyancsak sérült Bíró nem is került be a keretbe, Szombathelyen maradt. Gasper Okron vezetőedző mindhárom játékosát nevezte a meccsre, ám utóbb kiderült, sem Perl, sem Váradi nem kap szerepet a Brindisi ellen.

Happy Casa Brindisi – Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 98-92 (28-23, 25-16, 26-26, 19-27)

Brindisi, Bajnokok Ligája kosárlabda-mérkőzés

Brindisi: Banks 9/3, Thompson 14/3, Martin 9/3, Brown 11, Stone 19/3. Csere: Radosavljevic 10/3, Gaspardo 8/6, Zanelli 7/3, Campogrande 11/6, Ianuzzi -. Edző: Francesco Vitucci.

Falco: Hooker 8, Curry 15/9, Benke 15/9, Filipovity 17/3, Reddic 22. Csere: Washington 11/9, Lake 4, Krivacevic -. Edző: Gasper Okorn.

Az eredmény alakulása, 2. perc: 7-8. 7. perc: 19-17. 12. perc: 36-23. 16. perc: 46-26. 20. perc: 53-39. 23. perc: 58-50. 27. perc: 69-56. 30. perc: 79-65. 35. perc: 88-79. 38 .perc: 93-85.

Nagy lendülettel nyitott a házigazda, de a Falco tartotta a lépést, váltott vezetést láthatott a közönség (2. perc: 7-8). Futottak és tüzeltek a csapatok. Reddic nagyon élt a palánk alatt, de Filipovitynak is jól ment a játék. Rendre a házigazda járt előrébb egy, két ponttal, de a szombathelyiek nem szakadtak le (7. perc: 19-17). Potyogtak a pontok bőségesen, egyik oldalon sem igen működöt a védekezés. Az első etap hajrájában azonban pontosabb játékra váltott a Brindisi, így egy kicsit meglépett.

Támadásban is elakadt a Falco. A második negyed elején már több mint tíz pont volt a hazaiak előnye (12. perc: 36-23). Teltek a percek, és a szombathelyi alakulat képtelen volt gyűrűbe találni – ekkor már a védekezésére is ügyelt a házigazda, de a dobóformája is csapnivaló volt a vendégeknek. Benke triplája szakította meg a szombathelyi gólcsendet. De időt kellett kérnie a vasiak mesterének (14. perc: 38-26). Azonban csak nem akart feljavulni a Falco játéka. A Brindisi pedig nem lassított, ráérzett a lehetőségre, űzte, hajtotta ellenfelét, korán el akarta dönteni a mérkőzést. Kereken 20 pont volt a hazaiak fórja, amikor Gasper Okorn ismét maga köré gyűjtötte tanítványait (16. perc: 46-26). A folytatásban Washington szerzett fontos pontokat, és Reddic is rákapcsolt. Annyit azért elért a Falco, hogy meccsben maradt – de a szünet jól jött a vasiaknak (20. perc: 53-39).

Fordulás után aztán egy parádézó, pontosabb, szervezettebb Falco tért vissza a pályára. Villámgyorsan tíz pont alá csökkentette a hátrányát (23. perc: 58-50). Aztán rendezte sorait a Brindisi, és a folytatásban visszaverte ellenfele rohamait. Hooker állt a Falco élére, de minden szombathelyi pontra érkezett válasz. Visszaállt a biztos olasz előny (27. perc: 69-56). Kiegyenlített meccset vívtak a felek. Az iram nem lassult, mindkét oldalon akadt hiba.

Curry pontjaival zárult a harmadik negyed (30. perc: 79-65). Majd Washington négy pontja nyitotta a záró játékrészt. Tíz pontra többször felzárkózott a Falco, benézett tíz pont alá is (35. perc: 88-79). A kritikus pillanatokban azonban mindig jött válasz az amúgy az egész meccsen jól dobó olaszoktól. Ettől függetlenül a nagyot küzdő sárga-fekete gárda ott loholt ellenfele nyomában. Olyannyira, hogy kiharcolta a szoros hajrát (38. perc: 93-85). Bő egy perccel a vége előtt időt kért a szombathelyi kispad (95-87). De innen már nem engedte ki a győzelmet a rutinos Brindisi.

Az olasz együttes csak váratlanul nagy csatában gyűrte le a két két kulcsemberét is nélkülöző Falcót.