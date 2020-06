Borhy Marcell nemzetközi mester lehet

Egy lépésre áll a nemzetközi sakk-mesteri címtől a Szombathelyi Sportiskola 15 esztendős játékosa, Borhy Marcell.

A 15 éves, a Haladás VSE-Infraplan NB I-es csapatában vendégjátékosként szereplő Borhy Marcell fiatal kora ellenére veretes pályafutást tudhat maga mögött. Ugyanis 8, 10, 12 és 14 éves korában országos korosztályos bajnok volt, emellett nyolcévesen Európa-bajnoki hatodik helyet szerzett Budvában, míg az U12-es kínai világbajnokságon bronz-érmet gyűjtött be a magyar csapattal. Borhyt most pedig már csak egyetlen lépés választja el a nemzetközi mesteri címtől, amelyhez legalább 2400 Élő-pont és három mesteri norma teljesítése szükséges. A játékos tavaly tavasszal a fővárosban már teljesített egy mesternormát. A koronavírus-járvány utáni első magyarországi, balatonlellei mesterversenyen aztán teljesített egy újabb normát. Az ilyen minősítő versenyeken előírás, hogy legalább négy külföldinek részt kell vennie, akiknek minimum két országból kell jönniük. A résztvevők között három FIDE-mesternek és ugyanennyi nemzetközi mesternek kell asztalhoz ülnie. A meghívásos Balaton Sakkfesztivál mesterversenyén tízen vettek részt, hat magyar, egy-egy angol, jordán, kazahsztáni és vietnámi játékos. A tornát körmérkőzéses formában bonyolították, a résztvevők naponta egy partit vívtak – a viadal kilenc napig tartott. Egy bonyolult számítás alapján derül ki ezeken a viadalokon, hány pont kell a mesteri norma teljesítéséhez – ezúttal 6.5 pontra volt szükség. Borhy öt győzelmet, három döntetlent és egy vereséget gyűjtött be a versenyen, így meglett a norma! Borhy a második helyen végzett, ugyanannyi pontot (6.5) gyűjtött, mint az első helyezett kazah Assaubayeva Bibisara. Marcinak tehát már csak egy mesteri normára van szüksége, amit a szintén kilencfordulós NB I-es bajnokságban is teljesíthet. Az utolsó két fordulóban ehhez vélhetően elég fél pontot szereznie.

– Edzőim, Kiss Attila és Ruck Róbert segítségével nagyon sokat és alaposan készültem a lellei versenyre, amelyen ötödik kiemelt voltam, tehát Élő-pontszámom alapján a középmezőnyben foglaltam helyet – mondta a jelenleg 2355 Élő-ponttal rendelkező Borhy Marcell. – A meccsek délután kettőkor kezdődtek, előtte két-órás felkészülés volt az adott ellenfélre, a kilencedik nap után bizony már nagyon fáradt voltam. Nem indult jól a verseny számomra, hiszen első ellenfelemtől kikaptam, ám nem illant el az önbizalmam, csináltam tovább. Változatlanul és végig nagyon motivált voltam. A legnehezebb partit a hetedik körben Ongut Tamás ellen vívtam, ellenfelem sokkal jobban állt, ám egy úgynevezett szabadulótrükkel végül döntetlenre mentettem az öt és fél órás meccset. A legjobban pedig az ötödik fordulóban, Palczert Mátyás ellen szerepeltem, változatos, látványos partit vívtunk, sok bábut áldoztam, végül szép kombinációval sikerült nyernem. Az utolsó négy forduló előtt egyébként tudtam, hogy három meccset meg kell nyernem és maximum egy döntetlenem lehet – de nem nyomott a tét, teljesítettem amit kellett. Boldog vagyok, hogy sikerült, hiszen már csak egy lépcsőfokra vagyok a nemzetközi mesteri címtől. Hiszem, hogy az utolsó két bajnoki fordulóban meglesz a minimum fél pont, már csak azért is, mert az eddigi hét meccsen szerzett öt pontommal holtversenyben én vagyok a legeredményesebb a csapatból. Erősségem közé tartozik, hogy van türelmem játszani, higgadt és laza vagyok, a többórás partikat is jól bírom. Ehhez persze jó kondi is kell. Célom, hogy idővel bemutatkozzam a felnőttválogatottban.