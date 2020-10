Csak a Gotthárdnak sikerült győzni

Körkép A háromból csak egy vasi csapatnak sikerült nyernie a férfi Szuperliga 7. fordulójában – a Szentgotthárdnak a Köfém otthonában. Itthon kapott ki a Répcelak a címvédő Szegedtől, illetve a Csákánydoroszló a Nyíregyházától.

Répcelaki SE–Zengő Alföld Szegedi TK 1:7 (3505-3707). – Répcelak, férfi teke Szuperliga-mérkőzés.

Répcelak: Molnár 594, Bíró/Kuslics 550, Móricz 592, Pintér 613, Tóth Á. 576, Horváth Z. 580. Edző: Kiss Zsolt.

Szeged: Karsai L. 634, Zapletán 612, Brancsek 610, Baranj 586, Kiss N. 607, Szél 628.

Nem sikerült a répcelakiak rajtja a címvédő ellen, amelynek soraiban két, korábban a vasi csapatban is szerepelt játékos, Zapletán Zsombor és Brancsek János is helyet kapott. Az első sorban mindkét csapatpont a Szegedé lett, ráadásul nagy, 102 fás előnyt is szereztek a vendégek. A második sorban Pintér Károlynak sikerült a répcelakiak első – és mint kiderült, egyben utolsó – pontját is begyűjteni (613). A zárókörben még nőtt is a különbség, ezen a napon a Répcelak nem tudott partiban a sztárcsapattal. Ifjúsági: 0:4 (1038-1132). Varga B. 510, Simon 528, illetve Karsai D. 552, Ivanyik R. 580.

Köfém SC–Thermalpark-Szentgotthárdi VSE 2:6 (3378-3477). – Székesfehérvár, férfi teke Szuperliga-mérkőzés.

Köfém: Sebestyén 542, Tóbiás 545, Botka 559, Poroszlai 513, Kéri-Kineth 595, Czeilinger 624.

Szentgotthád: Cseh B. 613, Cserpnyák M. 650, Walcher 579, Takács T. 531, Somodi 577, Horváth V./Pákai 527. Edző: Cserpnyák Árpád, Tróbert József.

Nagyszerűen kezdtek a gotthárdiak, Cseh Bence 613, Cserpnyák Martin 650 (!) fával szerzett pontot. Miután a második sorban Walcher Roman és Takács Tamás jóval szerényebb eredménye szintén pontot ért, a 4:0 és a több mint 200 fás faelőny birtokában már be is biztosította győzelmét a gotthárdi együttes. Ifjúsági: 0:4 (1066-1125). Németh I. 535, Jezsoviczki 531, illetve Karba B. 569, Cseh M./Karba N. 550.

Csákánydoroszlói TE–Nyíregyházi TK 3:5 (3411-3442). – Szentgotthárd, férfi teke Szuperliga-mérkőzés.

Csákánydoroszló: Sütő 537, Schwarcz 598, Horváth R. 584, Vilics 550, Márton 539, Meixner L. 603. Edző: Musits József.

Nyíregyháza: Szilágyi 504, Mogyorósi 582, Hacker 588, Kastura/Szojka M. 539, Finta 563, Fehér 666.

Jól indult a találkozó hazai szempontból, hiszen mindkét pont a csákányiaké lett, igaz, csak Schwarcz Levente 598 fája dicsérhető. Sütőhöz hasonlóan Vilics sem éppen acélos teljesítménnyel hozta a pontot. Sajnos Horváth Róbert négy fával elveszítette párharcát, ez nagyban befolyásolta a végeredményt. Az utolsó sorban már nem volt esélye a pontszerzésre a csákányiaknak – a 603 fát ütő Meixner Lászlónak sem a remeklő Fehér Béla (666) ellenében. A legutóbbi bajnokiján mutatottakat igencsak alulmúlta a Csákánydoroszló. Ifjúsági: 3:1 (1045-1043). Velekei 510, Szabó Sz. 535, illetve ifj. Szojka M. 536, Molnár D. 507.