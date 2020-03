CVSE-s bajnoki érmek – Kriston Dániel egyéniben ezüstöt, párosban bronzot nyert

A CVSE-Swietelsky-Jufa Hotels extraligás csapatának három tagja négy érmet szerzett az asztaliteniszezők országos bajnokságán.

Monstre rendezvényt tartottak az elmúlt hétvégén Kecskeméten, összevont országos bajnokságnak nevezték. Nemcsak a felnőttek küzdöttek meg a bajnoki érmekért, hanem ugyanazon a helyszínen a három újonc és az U21-es korosztály, sőt a para-asztaliteniszezők is. És még ranglistaversenyt is rendeztek a veteránok számára.

Eredményes ob-t zártak a CVSE-Swietelsky-Jufa Hotels asztaliteniszezői. Az extra­ligás csapatbajnokságban is nagyszerűen menetelő trió mindhárom tagja felállhatott a dobogóra.

Szombaton a vegyes párosok versenyében Fazekas Péter Petermann-Varga Tímeával (Erdért) az oldalán címvédőként indult. Magabiztosan jutottak a döntőbe: először a szegedi Nagy B.–Pelyva kettőst verték 3:1-re, majd két 3:0-s siker következett, a negyeddöntőben a Krebs–Balogh (BVSC, Békés), az elődöntőben a Vajda V.–Szvitacs (Mezőberény, Kecskemét) duót győzték le. A fináléban azzal a Szudi Ádám, Pergel Szandra (Walter Wels, Budaörs) párossal találkoztak, amely versenyben van a tokiói olimpiai kvótáért és amelyet a tavalyi döntőben a dobogó második fokára szorítottak. Fazekasék öt szettben, a döntő játszmában a minimális kétpontos különbséggel kaptak ki (2:3), így ezúttal ők lettek az ezüstérmesek.

A már tízszeres – örökös – országos bajnok Fazekas Péter férfi párosban is címvédőként indult, a német Plüderhausenben játszó Magyar Lászlóval. Ebben a számban sem sikerült címet védeni, sőt a dobogóra sem értek fel. Két 3:0-s győzelem után a negyeddöntőben a szintén CVSE-s Kriston Dániel és a korábban Celldömölkön is megfordult Katus Krisztián kettőse 3:2-re nyerve búcsúztatta őket. Kristonék a Fehér–Ujvári (Sopron, KSI) duót 3:0-ra, a Vajda V.–Szabó K. (Mezőberény) párost 3:2-re győzték le. Ezután következett a Fazekasék elleni 3:2-es siker, majd az elődöntő, ahol a két feltörekvő fiataltól, András Csabától és Both Olivértől (Maberzell, Mainz) 3:1-re kaptak ki, így a dobogó harmadik fokára állhattak fel. Akárcsak egy másik celldömölki játékos, Szita Márton, aki Lakatos Tamással (Amiens, francia) állt asztalhoz. Ők is bemasíroztak az elődöntőbe: a Fehér–Krebs (BVSC) kettőst 3:0-ra, Sabjánt és Teréket (Komló, BVSC) 3:1-re, a Kramarics–Lung duót 3:2-re verték. Szitáéknak is az elődöntő volt az utolsó mérkőzése, a későbbi ezüstérmes Ecseki–Szudi (Ober-Erlen­bach, Wels) párostól 3:2-es vereséget szenvedtek.

A férfi egyesben öt CVSE-s játékos volt a 32-es főtáblán. Fazekas Péter és Kriston Dániel ott kezdett, Szita Márton és a két fiatal, Baranyai Domonkos, valamint Iván Bertold csoportgyőztesként jutott fel. Utóbbiaknak a főtáblán már nem sikerült nyerniük. Fazekasnak és Szitának három-három mérkőzés jutott. Előbbi Bakot (Tata) és Kovácsot (Plüderhausen) 4:0-ra verte, a negyeddöntőben viszont 4:2-re kikapott Lakatos Tamástól. Szita Lungot (Győr) 4:2-re, Simont (Pénzügyőr) 4:0-ra győzte le, a később a bajnoki címet is megszerző Szudi Ádám viszont megállította (0:4). Arról, hogy egyesben is álljon CVSE-játékos a dobogón, Kriston Dániel gondoskodott. Meg sem állt a döntőig – Nagy Miklóst (Szerva) és Katust (Komló) 4:2-re, Majorost (Chartres) 4:1-re győzte le. Az elődöntőben pedig Ecseki Nándoron lépett túl 4:2-re. Jól indult a finálé is Kriston számára, hiszen 2:0-s előnyt szerzett Szudi Ádámmal szemben, ám riválisa fordított (2:4) és a két páros után harmadszor is bajnokká avatták Kecskeméten. Kriston Dániel nyakába pedig a páros bronz után egyéni ezüstöt akasztottak.