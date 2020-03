Derekasan helytállt a Haladás-Viktória

A női labdarúgó NB I. tavaszi első, 13. fordulójában a Haladás-Viktória FC nagy csatában maradt alul a bajnoki címvédő FTC vendégeként.

Ferencvárosi TC-Telekom–Haladás-Viktória FC 2-1 (1-1). – Budapest, Kocsis Sándor Sportközpont, zárt kapuk mögött, női NB I-es labdarúgó-mérkőzés, vezette: Urbán.

FTC: Böröcz – Mosdóczi, Zlidnis, Hasanbegovic, Szabó V. – FENYVESI, Aleksic (Papp, 46), CSIKI – Kinzner (Pusztai, 65.) – Kocsán (Czellér, 70.), Vágó. Edző: Dörnyei Balázs.

Haladás-Viktória: BÍRÓ – Balogh, Horti, Tálosi, Kiss Zs. – Szakonyi, Fördős, RÁCZ, ÖREG, Hajba – Siklér. Edző: Szabados György.

A szombathelyieknél a koronavírus-járvány miatt az osztrák légiós, Heike Manhart nem tudott Magyarországra utazni, Tóth Alexandra munkahelyi gondok miatt nem játszhatott, Kovács Virág combizomsérülése okán hiányzott, míg Harsányi Andrea műtétje után még nem volt bevethető állapotban. A zárt kapus mérkőzésen az éllovas, bajnoki címvédő FTC játszott az első félidőben meddő mezőnyfölényben. Ám a hazaiak nem boldogultak a masszív szombathelyi védelemmel, komoly helyzetet nem tudtak kidolgozni. A vasiak viszont a 21. percben Rácz buktatása miatt büntetőhöz jutottak, amelyet a sértett értékesített (0-1). A hazaiak változatlanul irányították a játékot és a 38. percben egyenlítettek. Mosdóczi futott el a jobb oldalon, belöbbölt labdáját Csiki vágta a hálóba (1-1). Szünet után a hazaiak tovább támadtak, de a vendégek felvették a kesztyűt. Sőt, a 70. perc után akár háromszor is betalálhattak volna, Szakonyi, Rácz és Siklér is nagy helyzetben hibázott. Aztán a 77. percben egy ártalmatlan szituációban Csikit buktatták a tizenhatoson belül. A büntetőt Mosdóczi váltotta gólra (2-1). A hajrában a szombathelyiek mentek előre az egyenlítésért, de nem sikerült gólhelyzetet kidolgozniuk.

A hiányzók miatt több sebből vérző viktóriások derekasan helytálltak a sok magyar és külföldi válogatottat is felvonultató ferencvárosiak ellen.

Gólszerzők: Csiki (38.), Mosdóczi (11-esből, 77.), illetve Rácz (11-esből, 21.).

Szabados György: – Jól álltunk bele a mérkőzésbe, a vezetést is megszereztük, és benne volt a meccsben az is, hogy nyerünk. A második félidőben viszont akadtak gondjaink, cserélnem is kellett volna, de a kispadon olyanok ültek, akiket különböző okok miatt még nem tudtam bevetni. A meccs végére elfáradtunk, és egy véleményes tizenegyessel kikaptunk.

További eredmények: Astra–Szeged 3-1, Kelen–Győr 2-1. Az MTK–Diósgyőri VTK mérkőzést hétfőn 16.15-ös kezdéssel rendezik.