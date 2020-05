Diákolimpia helyett kihívások

Ha nem szólt volna közbe a koronavírus-járvány, az előző és a mostani hétvégén is labdarúgó-diákolimpiai országos döntő lett volna Szombathelyen. Bár idő előtt véget ért a versenysorozat, a Magyar Diáksport Szövetség jelenleg is próbálja mozgásra ösztönözni a diákokat.

A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) a veszélyhelyzet kihirdetése után április 15-éig függesztette fel a diákolimpiai sorozatokat. De miután a kijárási korlátozást meghosszabbították, a felfüggesztés bejelentésének időpontjával, március 11-ével befejezettnek nyilvánította a 2019/2020. tanévi küzdelmeket.

– A diákolimpiákra mintegy 180 ezer nevezés érkezett országosan, de a versenyeknek csak egyharmadát sikerült lebonyolítani – mondta Pálóczi László, a Vas Megyei Diáksport Egyesület elnöke. – Az MDSZ készült az április 15. utáni folytatásra, átszerveztünk minden hátralévő programot, hogy ha lehet, lebonyolíthassuk még a versenyeket. Sajnos ebből nem lehetett semmi. A sportágak ötödében korábban megvoltak a döntők is – azoknál a legjobb középiskolások akár 10 pluszpontot is tudtak szerezni a felvételi pontjaikhoz –, de jó néhányban még csak az alapszintű és megyei versenyeken voltunk túl. A labdajátékok nagy részében viszont még azokig sem jutottunk el. Labdarúgásban három korcsoportban is országos döntő megrendezésére készültünk. Május 15–17-én az V–VI. korcsoportos lányokat fogadtuk volna, jövő héten, május 29–31-én pedig az I., illetve a II. korcsoportos fiúk fináléjának adhatott volna otthont Szombathely. Az MDSZ megadja a lehetőséget azoknak a megyei szervezeteknek, akik sikerrel pályáztak országos döntő rendezésére, de már nem tudták lebonyolítani, hogy a következő tanévi sorozatban pályázat nélkül lehessenek rendezők, ha továbbra is fennáll a szándékuk. És ennek nagyon örülünk.

Bár diákolimpiai versenyek ebben a tanévben már nem lesznek, diákolimpiai játék igen. A diáksportszövetség május 11-én indította útjára a Diákolimpia Game Time programját, amellyel (egyelőre) a felső tagozatosokat (11–14 éveseket) igyekszik testmozgásra ösztönözni. Az öthetes program nyolc sportágban (asztalitenisz, atlétika, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda, torna, multisport) összesen 72, otthon is teljesíthető kihívást tartalmaz, amelyeket neves sportolók mutatnak be. Az egyes kategóriákban három nehézségi fokozatban kilenc-kilenc kihívást kell teljesíteni a diákoknak a tanév végéig folyamatosan, és a teljesítésekről szóló videókat fel kell tölteni a program weboldalára: www.gametime.diakolimpia.hu. Az egyéni játékra a gyerekek maguk regisztrálhatnak, és tölthetik fel a videókat, de testnevelők csapatokat is verbuválhatnak és nevezhetnek. A június 22-éig tartó játékban a legügyesebbek tárgyjutalmakat nyernek, a legsikeresebben toborzó testnevelők iskolájuknak értékes sportszervásárlási utalványokat szerezhetnek. Legközelebb május 25-én, hétfőn hirdetnek kihívást labdarúgásban, röplabdában, atlétikában és multisportban, majd június 1-jén (kézilabda, kosárlabda, asztalitenisz, torna), végül június 18-án (labdarúgás, röplabda, atlétika, multisport). Azok, akik e hét péntekig regisztrálnak, részt vehetnek két értékes nyeremény (egy iPhone és egy játékkonzol) kisorsolásán. – Az első héten ötszáz gyerek kapcsolódott be a játékba, már ezer a feltöltött videók száma, és ez várhatóan tovább nő – adott tájékoztatást Pálóczi László. – A testnevelőktől pozitív visszajelzést kapunk, jó kezdeményezésnek tartják ezt a játékot. Remélhetőleg nálunk, Vas megyében is egyre több gyerekhez jut el a híre – és kedvet is kapnak hozzá. Ha igazolódik a létjogosultsága ennek a játéknak, akkor – a Magyar Diáksport Szövetség szándékai szerint – nemcsak a világjárvány idejére kap zöld utat, hanem hosszú távon is beillesztik a diákolimpiai rendszerbe.