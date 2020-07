Edzésben a vasi ökölvívók – Nemzetközi mezőny lépett szorítóba

Nemzetközi erőpróbán léptek kötelek közé a kőszegi Fitt-Box Ökölvívó Egyesület és a szombathelyi Skorpió Box Club bunyósai.

A két héttel ezelőtti alkalomhoz hasonlóan az elmúlt hétvégén ismét nemzetközi kesztyűzést szervezett a Fitt-Box Ökölvívó Egyesület és a győri Gladiátor Akadémia Alapítvány – az erőpróbának Győr, az Olimpiai Sportpark adott otthont. Ezúttal három nemzet (magyar, osztrák, szlovák) hat egyesületének 57 versenyzője csapott össze. A kőszegi klub 13 ökölvívóval érkezett Győrbe, a szombathelyi színeket pedig a Skorpió BC hat sportolója képviselte. A menetrend a már megszokott módon zajlott. A közös bemelegítést a kőszegiek versenyzője, a felnőtt válogatott tagja, Hámori Ádám vezényelte le, majd két menet árnyékolást követően mindenki kesztyűt húzott, és beindultak a tízmenetes, váltott ellenfelekkel vívott küzdelmek. A kesztyűzés végén a szervezők éremmel jutalmazták az utánpótlás, serdülő és junior korcsoportba tartozó kezdő versenyzők teljesítményét.

– A hangulat, mint mindig, most is szenzációs volt, mindenki elégedetten távozott – jelezte Varsányi Áron, a Fitt-Box Ökölvívó Egyesület vezetőedzője. – Jó munkát végeztek a sportolóink, hasznosnak ítélem a győri erőpróbát. Reményeink szerint már nem kell sokat várnunk az éles meccsekre sem – de addig is hajtunk tovább keményen!

– Remek volt a szervezés és igazán jó mezőny gyűlt össze – fogalmazott Varga Roland, a Skorpió Box Club mestere. – Elégedett vagyok a versenyzőink teljesítményével, de Oláh-Vadász Zoltánt, Horváth Mauríciót és Oláh-Vadász Antóniát külön kiemelném, ugyanis mindhárman szenzációs bunyóval rukkoltak elő.