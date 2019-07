Egy kicsin múlott – Gyurátz Réka negyedik lett az Universiadén

Nápoly A 30. Universiade atlétikai versenyeinek női kalapácsvetés-döntőjében végül lecsúszott a dobogóról, negyedik lett az ELTE SEK hallgatója, Gyurátz Réka.

Szerdán egyetlen, 68,05 méteres kísérletével a selejtező legjobb eredményével jutott a pénteki döntőbe Gyurátz Réka. A Szombathelyi Dobó SE kalapácsvetője az Universi­ade előtt sorozatban négy versenyt is 70 méteres eredménnyel zárt, joggal reménykedett dobogós helyezésben.

A 12-es fináléban öten messze kiemelkedtek a többiek közül. Németh Zsolt és Németh László tanítványa 67,37 méterrel kezdett, ezzel az ötödik helyre sorolt be. Második kísérlete több mint két méterrel nagyobb volt, 69,51 méter, amivel fellépett a harmadik helyre. Ám ezután már nem tudott javítani. Harmadikra 68,41 sikerült, a negyedik dobása pedig érvénytelen volt. Ekkor csúszott le a negyedik helyre, ugyanis a másik lengyel lány, Katarzyna Furmanek 17 centivel megelőzte (69,68). Réka még egyszer 69 fölé jutott, de a 69,25-tel nem tudott előrelépni. Ezúttal elmaradt a 70-es eredmény, ami biztos dobogót jelenthetett volna. A versenyt az ukrán Irina Klymets 71,25 méterrel nyerte, mellette pedig két lengyel versenyző, a négy sorozatig élen álló Malwina Kopron (70,89) és Katarzyna Furmanek (69,68) állhatott még fel a dobogóra. Gyurátz Réka negyedik lett.

– Sajnálom, mert nem sok kellett volna ahhoz, hogy sokkal jobban sikerüljön ez az Universiade – mondta a 23 éves versenyző, aki két hete diplomázott az ELTE SEK sportszervező szakán. – Tudom, mit rontottam el, technikai hibám volt. Remélem, legközelebb ilyet már nem követek el. A verseny elején még nem volt semmi baj, aztán próbáltam minél nagyobbat dobni. Túlságosan is akartam. Előzetesen is tudtam, hogy Klymets és Kopron mellett még a másik lengyel lehet az, aki ledobhat a dobogóról. Hogy ez sikerült is neki, az csakis az én hibám. Jó formában éreztem magam, jó volt az idő, a dobókörrel sem volt probléma, nem kellett volna eget rengető eredmény az éremhez. Csakis az én hibám.

Réka még elmondta, hogy a következő tanévben szünetelteti a tanulmányait, mert az olimpiára szeretne fókuszálni. Aztán majd a Testnevelési Egyetemen folytatná, levelezőn végezné az atlétikai szakedzőit.