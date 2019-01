Egy ponttal verte a Falco a Szolnokot!

Az NB I-es kosárlabda-bajnokság 15. fordulójának a rangadóján a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely nagy csatában, egyetlen ponttal gyűrte le a címvédő, listavezető Szolnokot.

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely – Szolnoki Olaj KK 78-77 (19-26, 18-16, 18-16, 23-19).

Szombathely, 2980 néző, NB I-es férfi kosárlabda-bajnokság, vezette: Cziffra Cs., Benczur T., Minár L.

Falco: GOVENS 18/9, Váradi B. 2, BÍRÓ 11/9, Bruinsma 8, REDDIC 14. Csere: BALMAZOVIC 12/9, Tóth N. 2, CURRY 11/3. Edző: Gasper Okron.

Szolnok: VOJVODA 13/9, Kovács 5/3, AIRINGTON 17/9, N. Milosevic 3, ANDRIC 15. Csere: Benke 5/3, TÓTH Á. 9, Rowsey 10/6. Edző: Dragan Aleksic.

Az eredmény alakulása, 4. perc: 2-7. 6. perc: 7-17. 9. perc: 16-26. 13. perc: 27-28. 17. perc: 34-35. 20. perc: 37-42. 22. perc: 42-42. 25. perc: 48-46. 28. perc: 52-54. 30. perc: 55-58. 34. perc: 61-63. 36. perc: 67-67. 39. perc: 75-73.

Kipontozódott: Reddic (39.)

A vendégektől Strahinja Milosevic személyében egy kulcsember hiányzott, a hazai csapat teljes kerettel állt ki.

Nagy lendülettel, agresszív játékkal kezdtek a felek. Támadásban viszont Szolnok tűnt pontosabbnak – nem igen működött a hazaiak védekezése. Így kezdett meglépni az Olaj. Vojvoda triplája, a szolnokiak harmadik hármasa után Gasper Okron mester időt is kért (6. perc: 7-17). Használtak a tanácsai, valamelyest rendezte sorait a Falco, de maradt az irányítás, a vezetés a távolról is remekül dobó Szolnoknál. A vasiak szerencséjére az etapot Curry triplája zárta. A második negyed eleje viszont egyértelműen a Falcóé volt, gőzerővel zárkózott az ekkor már jól védekező házigazda (13. perc: 27-28). A szolnokiak keményen játszottak, Nemanja Milosevic, Tóth Ádám és Kovács Péter sem kímélte éppen aktuális ellenfelét. Mindez nem zavarta Govenst, aki szorgalmasan termelte a pontokat, de Reddik is eredményesen ügyködött a palán alatt. Ott loholt ellenfele nyomában a házigazda, többször is egy pontra zárkózott, de egyenlíteni, fordítani nem tudott – nagyon sok tiszta hazai ziccer maradt ki. A harcos Olaj pedig büntette a hibákat (20. perc: 37-42).

Fordulás után sem vettek vissza a tempóból a csapatok. A Falco pedig egyenlített (22. perc: 42-42). Fej, fej mellett haladtak a felek. Aztán Bíró triplája után felrobbant a csarnok: a mérkőzésen először átvette a vezetést a házigazda (25. perc: 48-46). Váltott vezetéssel folytatódott a kiélezett, kőkemény csata (28. perc: 52-54). Három negyed alatt nem jutottak dűlőre a felek – hazai szempontból nagyon jókor jött a játékrészt lezáró Balamzovic-tripla (30. perc: 55-58). A negyedik negyedet 4-0-val kezdte a házigazda, amire triplával válaszolt a vendég. Foggal, körömmel őrizte leheletnyi előnyét az Olaj (34. perc: 61-63), több dudaszós kosarat is szerzett. Balmazovic kapta el a fonalat a legjobbkor, zsinórban két triplát szerezve egyenlített a Falcónak (36. perc: 67-67) – rögtön időt kért az Olaj. És megrázta magát, ritmust váltott, ismét meglépett. Fogyott az idő, és a Szolnok vezetett. Bő másfél perccel a vége előtt azonban Reddic két büntetővel egyenlített, majd Curry zárt ponttal egy labdaszerzés utáni lerohanást (75-73). Andric kihagyta mindkét büntetőjét, de megszerezte a lepattanót az Olaj, Andric ismét kiharcolt egy faultot, és ezúttal nem hibázott a büntetővonalról (75-75). Curry ismét betalált, de Andric gyorsan válaszolt (77-77). Marad 18 másodperc, a Falco időt kért. Govens harcolt ki faultot, de csak egyik büntetőjét értékesítette (78-77). A Szolnok 3,9 másodpercnél kért időt, Benke dobása azonban kimaradt – nyert a Falco!

A találkozó nagy részében a Szolnok vezetett, de a Falco egy pillanatra nem adta fel, és nagy csatában kicsikarta a roppant értékes győzelmet.