Elkezdi a szezont a Falco KC – A járvány miatt nehéz volt a felkészülés, kiszámíthatatlan a bajnokság

A Falco KC Szombathely NB I-es kosárcsapata szombaton 18 órakor a vendég Szeged ellen megkezdi a 2020/2021-es bajnok­ságot.

A koronavírus-­járvány miatt az előző szezon korán véget ért, de a játékosok edzésben maradtak. A karantén­időszakban előbb az egyénre szabott edzéstervek alapján dolgoztak otthon, majd miután enyhültek a biztonsági előírások, jó két hónapot edzettek együtt. Három hét szünet következett, majd a Váradi, Perl, Benke trió a válogatottnál töltött el egy hetet, és amint hazatértek, rögtön elkezdte a felkészülést a Falco – augusztus 17-én volt az első foglalkozás. Nem lehet azt mondani, hogy zökkenőmentes volt a felkészülési időszak. Több játékos bajlódott sérüléssel, több edzőmeccs maradt el a koronavírus miatt, karanténban is napokat töltött el a csapat. Ráadásul a Falco első négy bajnokija (Jászberény, Paks, Sopron, Szolnok) elmaradt – így csak az ötödik fordulóban, a vendég Szeged ellen mutatkozik be a 2020/2021-es szezonban a szombathelyi alakulat.

– Jelen helyzetben az a legfontosabb, hogy mindenki egészséges maradjon, és akkor már elégedettek lehetünk – sóhajtott Gasper Okorn, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely mestere. – Egy kivételes, kiszámíthatatlan szezon vár ránk – ezt már a felkészülési időszakban is tapasztalhattuk. Az edzőmeccsek szervezésénél is folyamatosan alkalmazkodtunk az aktuális helyzethez. Sokszor nagyon rövid idő alatt kellett átalakítanunk a heti menetrendünket – ügyeltünk, hogy megkapják a megfelelő terhelést a játékosaink, de vigyáztunk arra is, hogy távol tartsuk magunkat a koronavírus-fertőzéstől. Persze ez a probléma nem csak minket érint, az egészségügyi helyzethez alkalmazkodnia kell az egész kosárlabda-társadalomnak. Nagy hangsúly lesz azon, hogy melyik csapat hogyan alkalmazkodik a helyzethez. Rugalmasnak kell maradnunk, így kell kihozni magunkból a maximumot.

– A hazai bajnokságot tekintve úgy gondolom, hogy megint erősebb lett a magyar mezőny – vélekedett Gasper Okorn. – Ebben a szezonban öt-hat csapat is komoly várományosa lehet a bajnoki címnek. A tavalyi szezonhoz képest a csapatunk nem fog annyira kiemelkedni a mezőnyből – mert látva az idei kereteket, bizony lesznek erős kihívóink. Persze nehéz ilyenkor komolyabb jóslatokba bocsátkozni, amikor ekkora befolyása van a vírusnak az eredményekre, a csapatok összeállítására vagy akár egy-egy játékos formájára, erőnlétére. Minden szezonban szerepet játszik a szerencse, de úgy érzem, hogy Fortuna ebben az évadban még nagyobb hatással lesz a bajnokságra.

A Szeged két bajnokit már játszott – a Jászberényt idegenben (67-89), a Sopront pedig hazai pályán (102-81) verte roppant magabiztosan. A Falco korábbi kiváló irányítója, Darrin Govens mindkét meccsen ponterős játékkal, gólpasszokkal járult hozzá a győzelemhez. A Szeged kispadjáról pedig az a Srecko Sekulovic dirigál, akinek az irányításával a sárga-fekete gárda első bajnoki címét nyerte 2008-ban. Egy jó formában, játékban lévő, önbizalomtól duzzadó, a nyáron alaposan megerősödött Szeged lép pályára szombaton (18.00) az Arena Savariában.

– A Szeged már a harmadik mérkőzésére készül, ebből a szempontból némi előnyben van velünk szemben – mondta Gasper Okorn. – Mi az elmúlt napokban mindent elkövettünk azért, hogy megfelelő állapotba hozzuk a játékosokat – mind fizikailag, mind mentálisan. Ez egy komoly edzői feladat. De úgy vélem, hogy készen állunk a mérkőzésre – és teljes kerettel várjuk a Szeged elleni összecsapást.

– A négy válogatottunkból hármat sikerült megtartanunk, ez komoly fegyvertény – vélekedett Gráczer György, a Falco KC ügyvezetője. – Ráadásul a jövő is biztató, hiszen Perl Zoltánnal három, Benke Szilárddal pedig két évre írtunk alá – Váradi Benedekkel nem kellett tárgyalóasztalhoz ülni, ugyanis ő élő szerződéssel rendelkezett. Melléjük minőségi, megbízható légiósokat szerződtettünk. Kyan Anderson a magyar bajnokságnál magasabban jegyzett német Bundesligában produkált kifejezetten remek számokat, a Szolnokkal sikert sikerre halmozó rutinos Strahinja Milosevicet nem kell bemutatni senkinek, mint ahogyan a előző bajnokcsapatunk kulcs­emberét, a visszatérő Evan Bruins­mát sem, s Devin Sear­cy is kipróbált harcosnak tűnik. De szerintem sikerült felkészülni az U23-as szabályra is. Ütőképes, jó csapatunk van – amelynek egyelőre össze kell érnie. A koronavírus-járvány sajnos alaposan megnehezíti a dolgunkat. Terveztünk 10-12 edzőmeccset, ehelyett csak hat összecsapást vívtunk a felkészülési időszakban. Ráadásul a bajnoki rajtunk is elcsúszott. Játékra, meccsekre van szükségünk – a közönségtől pedig türelemre. A mezőny kiegyenlített, a járvány bármikor bármely klubnál beüthet, így óvatosan fogalmaztuk meg a célkitűzést: az alapszakaszt szeretnénk az első négyben zárni. Nem lesz könnyű a 2020/2021-es bajnokság – ugyanis nem csak a szakmai munkán múlik majd az eredményesség. Szükség lesz a szerencsére, jó lenne minél kisebb károkkal kiheverni a járványt. Mint minden klubot, a koronavírus minket is érintett anyagilag. Ezért az előző években megszokottakhoz képes szerényebb a költségvetésünk. De a tulajdonos önkormányzatnak köszönhetően így is biztos anyagi lábakon állunk, stabil a hátterünk – és nemhogy fogytak volna a támogatóink, emelkedett a szponzoraink létszáma.