Elkezdte a munkát a Haladás

Megkezdte a felkészülést az augusztus 4-én rajtoló NB II-es labdarúgó-bajnokságra a Szombathelyi Haladás. Az együttes munkáját megbízott edzőként Desits Szilárd irányítja.

Alaposan átalakul és kicserélődik az NB I-ből kiesett Haladás játékoskerete. Király Gábor visszavonult, az FTC-től kölcsönvett Priskin Tamás és Rui Pedro visszatért a fővárosi zöld-fehérekhez, távozott ­Reagy Ofosu, Galin Ivanov, Kristán Kolcák, Murtaz Dausvili, Michael Rabusic és Oleg Golodiuk is. Funsho Bamgboye sorsa egyelőre kérdéses.

Csakúgy, mint Nyári Patriké, a középpályás jelenleg is a MOL Fehérvár ausztriai edzőtáborában készül. Mészáros Karol Újpestre igazolt. A tavasszal keresztszalag-szakadást szenvedett Saláta Kornél szerződése június 30-ával lejár, a védő augusztusban térhet vissza – jelen állás szerint marad Szombathelyen. Halmosi Péter kontraktusa is lejár június 30-án – a középpályás ezúttal mezt húzott.

Újra itthon

Visszatértek a kölcsönjátékosok, Medgyes Zoltán (Siófok), Kovalovszki Máté, Winkler András (Mosonmagyaróvár), Kiss Bence (Kazincbarcika), Pinte Patrik (Komárno), Petró Balázs és Tóth Dávid (Győr). A szakmai munkát megbízott edzőként a korábbi másodedző Desits Szilárd irányítja, a stáb tagja maradt Lukács Tihamér erőnléti edző – aki most másodedző is egyben –, valamint Orbán Gergő és Varga Attila masszőrök. A vasiak első tréningjüket csütörtök késő délután a Haladás Stadionban tartották.

A másodedző örül

– Függetlenül attól, hogy nem rendeződtek az anyagi dolgok, edzeni és készülni kell a bajnokságra – mondta Desits Szilárd. – A szakmai munka és a csapat kialakítása ugyanis nem szenvedhet csorbát. Augusztus elején már indul az NB II-es bajnokság, hamar elrohan ez az öt hét. A játékosok három hétig pihenhettek, ám az utolsó héten már valamennyien a bajnokság vége után kapott egyéni edzésterv szerint készültek. Nem lesznek felvezető edzések, de nem is ész nélkül vágunk bele a munkába. A main kívül pénteken és szombaton is egy-egy edzést tartunk, jövő hétfőn és kedden pedig állapotfelmérésen és orvosi vizsgálaton vesznek részt a futballisták. Jövő pénteken pedig már felkészülési mérkőzést játszunk Schachendorfban a Mattersburg ellen. Noha valószínűleg csak átmeneti időszakra szól a megbízatásom, megtisztelő volt a felkérés – örülök, hogy a Haladást irányíthatom. Mivel Horváth Ferenc mellett Szamosi Tamás másodedző és Borsos Vilmos kapusedző szerződése is lejárt, előbbi helyett egyelőre Szekér István és Lukács Tihamér segíti munkámat. Ami a csapatot illeti, jelenleg az élő szerződéssel rendelkező, valamint a kölcsönből visszatérő magyar játékosok és az Illés Akadémiáról felkerült fiatalok alkotják a keretet. Vannak a klubnak kiszemeltjei is, jövő hét elején próbajátékosok érkezhetnek Szombathelyre.

A Haladás jelenlegi kerete: Rózsa Dániel, Gyurján Márton, Yuriy Habovda, Schimmer Szabolcs, Tóth Dávid, Jagodics Márk, Tamás László, Bosnjak Predrag, Mohl Dávid, Németh Milán, Jancsó András, Holdampf Gergő, Kovalovszki Máté, Kiss Bence, Tóth Martin, Németh Márió, Petró

Balázs, Pinte Patrik, Gaál Bálint, Medgyes Zoltán. Rajtuk kívül az Illés Akadémia nyolc játékosa – Kiss Balázs, Füleki Márk, Tóth-Gábor Kristóf, Bokor Bence, Balogh Ferenc, Doktorics Áron, Illés Bence, Szekér Ádám – is a csapattal készül.

Társaival együtt teljes értékű edzésmunkát végzett a tavaly novemberben vállszalagszakadást szenvedett Bosnjak Predrag.

– Arra egyelőre azért vigyáznom kell, hogy valaki mondjuk rá ne essen a műtött vállamra – mondta Bosnjak. – Ettől függetlenül a jövő pénteki, Mattersburg elleni meccsen már játszhatok.

Nehéz anyagi helyzetben

Az utóbbi időkben anyagi gondokról szóltak a hírek, nem véletlen, hogy az önkormányzat keddi ülésén 150 milliós rendkívüli támogatást szavazott meg a Haladásnak. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat – bizonyos feltételek teljesítése mellett – három évre (2019, 2020, 2021) – előre elutalja a tulajdonrészének megfelelő összeget.

A feltételek pedig: teljesen átvilágítják a klubot, hogy meg tudják nevezni a kialakult helyzetért a felelőst, felelősöket. Ezenkívül a másik két tulajdonosnak kell először befizetnie a tulajdoni hányadának megfelelő összeget. Végül: készfizető kezességet kell vállalniuk a tulajdonosoknak, ami azt jelenti, hogy ha nem tudnak elindulni az NB II-ben, akkor azonnal vissza kell fizetniük a 150 milliót.

– Egyelőre Desits Szilárd irányítja a szakmai munkát, a végleges edző személyéről a tulajdonosok döntenek majd – mondta a csütörtöki taggyűlés után Tóth Miklós, a Haladás ügyvezetője – Ami a pénzügyeket illeti, folyamatosan egyeztetek a tulajdonosokkal, akiknek céljuk nem változott: üzemeltetni szeretnék a klubot, azt akarják, hogy az NB II-ben gond nélkül szerepeljen, működjön a Haladás.