Elrajtolt az idei páros snapszer-ob

A fiatal bucsui Farkas testvérpár nyerte az országos páros snapszerbajnokság idei első fordulóját.

A kőszegi Bagi Söröző adott otthont az országos páros snapszerbajnokság idei első fordulójának. Évtizedek alatt összekovácsolódott állandó duók, alkalmi párosok, most formálódó csapatok egyaránt szép számmal neveztek. Először a párosok négy- és ötfős csoportokban játszottak körmérkőzést 66 nyert pontig – egyetlen páros sem maradt hibátlan a csoportmeccseken. Akadtak nagy feltámadások, papírforma-győzelmek, de körbeverések is, így izgalmasan alakult az egyenes kieséses szakaszba jutó nyolc duó sorsolása. A párosban magyar bajnok szombathelyi Tuczai Miklós röjtökmuzsaji partnerével, az egyéni aktuális bajnok Földvárszki István a fiatal Horváth Dániellel jutott tovább.

A kőszegi színeket a Szarvas-Bokor és a Németh-Táncsics duó képviselte. A legpikánsabb küzdelmet a magyarnádaljai polgármesterek és a bucsui fiatalok vívták. Az egykori és jelenkori településvezető, Nagy Sándor és Balogh János a bucsui – szemtelenül fiatal – testvérpárossal, Farkas Mátéval és Farkas Ákossal néztek farkasszemet, kétszer is. A csoportkörben és az elődöntőben is némi meglepetésre a fiatalok diadalmaskodtak, akik aztán a finálét is magabiztosan nyerték egy Győr-Moson-Sopron megyei páros ellen, így pályafutásuk első tornagyőzelmét ünnepelhették. A Nagy-Balogh duó a bronzéremmel vigasztalódott.

A sorozat február 10-én, vasárnap, 14 órakor folytatódik Szombathelyen a Liget Bowling Clubban.