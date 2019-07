EYOF: előkelő vasi helyezések

Várakozáson felül szerepeltek az azerbajdzsáni Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF) a Szombathelyi Dobó SE kalapácsvetői: Katavics Balázs ötödik, Giczi Eszter hatodik lett.

A bakui EYOF atlétikai versenyein csütörtökön két kalapácsvető-döntőt is rendeztek. Először a fiúkét, majd estébe nyúlóan a lányokét is. Mindkét 12-es finálénak volt magyar résztvevője: a Szombathelyi Dobó SE-ből Katavics Balázs, illetve Giczi Eszter – mindketten Németh László és Németh Zsolt tanítványai.

Balázs az 5 kilós kalapáccsal elért 75,80 méteres egyéni csúcsával a hetedik volt a rajtlistán. Már a selejtezőben is nagyszerűen megállta a helyét, magabiztosan jutott a döntőbe. Ahogy a nála jobb eredménnyel rendelkező hat versenyző közül öten – a cseh fiú kiesett. Meg tudja-e őrizni a papírforma szerinti hatodik helyet – ez volt a fő kérdés a finálé előtt. Nos, még előbbre is tudott lépni. Az első sorozatban 73,26 méterrel iratkozott fel a jegyzőkönyvbe Katavics Balázs, ezzel az ötödik helyet foglalta el.

Másodikra nem sikerült javítania (72,51), de harmadikra igen. 74,16 méterre szállt a kalapácsa, és az őt üldöző görög Ntousakis – akinek amúgy 77,67 méter az egyéni csúcsa – már nem bírta követni. Balázs a következő dobását rontotta, de az ötödikre elért 73,87-os, valamint a hatodik, 72,47-os dobásával egy nagyon szép sorozatot zárt le. És ami a legfontosabb, a 74,16 méterrel ötödik lett élete első nagy nemzetközi versenyén – a 14–18 évesek Európa-játékán úgy, hogy megelőzött nála nagyobb eredménnyel rendelkező versenyzőket, és előtte csak olyanok végeztek, akik méterekkel többet tudnak.

A második EYOF-ján induló Giczi Eszter is hasonlóan jól versenyzett a döntőjében. A 65,53 méteres egyéni legjobbjával csak három versenyzőt előzött meg a rajtlistán a 12-es fináléban. Végül hatan is mögötte végeztek. A 17 éves Eszti 57,78 méteres első dobásával azért tudta az ötödik helyről várni a második sorozatot, mert heten is érvénytelent dobtak. Igaz, másodikra ő is, de harmadikra a 62,90-dal bebiztosította a nyolc közé jutását is.

Ekkorra már kicsit rendeződött a mezőny, és a hatodik helyen állt. Amit meg is tartott (negyedikre érvénytelent, ötödikre 62,37-ot, hatodikra 61,37-ot dobott). Kihozta a maximumot a versenyből, az ötödik francia lány 68,23-dal zárt. Eszti két éve, a győri EYOF-on is hatodik volt, de ennél több mint hat és fél méterrel kisebb eredménnyel. A bakui selejtezőbeli legjobbját (57,70) is több mint két méterrel szárnyalta túl.

Kalapácsvetés, fiú (5 kg): 1. Valentin Andreev (bolgár) 82,72, 2. Merlin Hummel 81,06, 3. Jean-Baptiste Bruxxelle (francia) 78,44, 4. Dawid Pilat (lengyel) 76,90, 5. Katavics Balázs 74,16, 6. Orestis Ntousakis (görög) 73,67. Lány (3 kg): 1. Silja Kosonen (finn) 72,35 – EYOF-rekord, 2. Rachele Mori (olasz) 69,04, 3. Esther Imariagbee (német) 68,98, … 6. Giczi Eszter 62,90.