Ezüstérmes lett a Crushers – Befejeződött az idei divízió I-es amerikaifutball-bajnokság

Az NBA Crushers divízió I-es amerikaifutball-csapata elveszítette a döntőt a Győr Sharks ellenében – így ezüstéremmel zárta a 2020-as szezont.

A 2020-as divízió I-es amerikaifutball-bajnokság alapszakaszának első meccsén a Győr 28-26-ra verte a szombathelyi együttest – a Crushers a döntőben próbált visszavágni esélyesebb, tavaly még a profi-félprofi HFL-ligában szereplő ellenfelének (a koronavírus-járvány miatt idén nem rajtolt el a HFL-liga, így azokat a HFL-csapatokat, amelyek vállalták a szereplést, a divízió I-be sorolták be).

Két minőségi, jól felkészült, motivált csapat csapott össze – természetesen zárt kapuk mögött – a Győr hazai pályájának számító nyúli sporttelepen. Az első támadások mindkét oldalon elhaltak az erős védelmeken. Aztán a második negyed elején a Győr futott egy touchdownt (TD), majd az extra pontot is értékesítette (7-0). Gyorsan reagált a Crushers, Baranyai Bence passza találta meg Trevin Howardot – a TD után az extra pont is sikerült, egyenlített a vasi gárda (7-7). A folytatásban viszont a kiváló ukrán irányító, Cserepivszkij által vezérelt győriek rákapcsoltak, két TD-t és két extra pontot is jegyeztek, elléptek (21-7). Végül biztos előnyük tudatában vonulhattak nagyszünetre (29-7).

Fordulás után próbált újítani a Crushers, de nem tudta feltörni a Győr védelmét – ráadásul a rutinos hazaiak az idővel is jól sáfárkodtak. Sőt, öt perccel a vége előtt egy mezőnygóllal tovább növelték előnyüket, ezzel el is dőlt az összecsapás sorsa (32-7). A Crushers becsületből még megnyomta a hajrát, Trevin Howard futott egy TD-t, ami után a kétpontos kísérlet nem sikerült. Így 32-13-as eredménnyel, magabiztos, megérdemelt győri sikerrel ért véget a finálé. A zsinórban szerzett két aranyérem után az NBA Crushers másodikként zárta a 2020-as divízió I-es szezont.

– Az első negyed kiélezett csatát hozott, egyik csapat sem talált fogást a másikon – árulta el Májer László, az NBA ­Crushers elnöke, játékosa. – Még a második játékrész eleje is kiegyenlített volt, aztán sajnos olyan hibákat vétettünk, amit egy Győr szintű csapat ellen nem lehet – járt érte a büntetés. Tegyük hozzá, ellenfelünknek szerencséje is volt, továbbá érdekes bírói ítéletek is sújtottak minket – a bírók tévedéseit fejben sajnos nehezen dolgoztuk fel. Így a szünetben felfokozott idegállapotban, komoly hátrányban mentünk az öltözőbe. A második fél­időre rendeztük a sorainkat, nagyot küzdöttünk, de igazából nem tudtunk újítani, már nem sikerült szorossá tenni a meccset.

Összességében megérdemelten nyert ellenfelünk, jól felkészült belőlünk, jobban jött ki a fontos szituációkból. Sajnos a támadó szekciónk vezetője, Balogh Tamás megbetegedett, nem tudott eljönni velünk a döntőre, az ő hiánya érzékenyen érintett minket, ami a második negyedbeli fejetlenségben csúcsosodott ki. A Győr erős csapat, jó légiósokkal, válogatott magyar játékosokkal, remek szakmai stábbal – és veretlenül vitte végig a szezont. Nincs miért szégyenkeznünk.

– Egyébként nem vagyunk elégedetlenek az ezüstéremmel. Elég szépen teljesítettünk minden idők legerősebb divízió I-es bajnokságában, jó meccseket játszottunk, szép győzelmeket arattunk, fejlődtünk – a Miskolc elleni elődöntő örökre emlékezetes marad. Most fújunk egyet, igyekszünk tanulni például a döntőben elkövetett hibáinkból, aztán nekiállunk a felkészülésnek. Jövőre pedig megpróbáljuk visszahódítani a bajnoki címet – zárta szavait Májer László.