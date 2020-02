Ezúttal Mosonmagyaróváron nyert Klampár Tibor együttese

Akárcsak az őszi, hazai találkozón, idegenben sem okozott problémát a CVSE-Swietelsky-Jufa Hotels nyolcszoros bajnok extraligás asztalitenisz-csapatának a Mosonmagyar­óvár együttese.

Mosonmagyaróvári TE 1904–CVSE-Swietelsky-Jufa Hotels 1-6. – Mosonmagyar­óvár, férfi asztalitenisz Extraliga-mérkőzés.

Páros: Németh P., Katona–Fazekas, Szita 0:3 (-3, -4, -4). Egyéni: Németh P.–Kriston 0:3 (-6, -7, -4), Kramarics–Fazekas 0:3 (-6, -3, -2), Katona–Szita 3:2 (-7, -5, 14, 4, 8), Németh P.–Fazekas 1:3 (-8, 9, -7, -10), Katona–Kriston 1:3 (-6, -6, 9, -9), Kramarics–Szita 0:3 (-15, -6,-5).

Abszolút esélyesként érkezett a tabellán nyolcadik, a szezonban még csak három győzelmet jegyző Mosonmagyaróvár otthonába a celldömölki csapat, és ennek megfelelően is alakult a mérkőzés. A párosban Fazekas Péter és Szita Márton összesen 11 pontot engedélyezett a hazai duónak, de az első egyéni meccseken Kriston Dániel és Fazekas is óriási különbséggel nyert. A celldömölkiek egyetlen vereségét Szita szenvedte el, miután 2:0-s előny után a harmadik játszmában nagy csatában alulmaradt Katonával szemben, aki utána élt is a lehetőséggel. Fazekas és Kriston még egy-egy játszmát vesztett Németh P., illetve Katona ellen, de összességében semmi nem fenyegette a CVSE újabb nagy arányú győzelmét. Győzött: Kriston 2, Fazekas 2, Szita 1, Fazekas–Szita páros, illetve Katona.

A celliek legközelebb, február 25-én a Közép-európai Szuperligában játszanak elődöntőt; ellenfelük a szerbiai Zrenjanin (Nagybecskerek) és a szlovákiai Vydrany (Nemeshódos) párharc győztese lesz. Az extraligás bajnokság alapszakasza március 14-én folytatódik. HE